遭蔡正元嗆抵制　謝震武節目直球問韓陣營：要杯葛我們嗎？

▲謝震武在節目中直球問孫大千「你們有要杯葛我們嗎？」。（圖／翻攝YouTube／新聞面對面，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元10日在臉書批評，主持人謝震武為了討好綠營，抓住國民黨總統候選人韓國瑜的小辮子狂轟猛炸，他呼籲杯葛謝震武，抵制謝震武代言的所有產品。對此，謝震武11日在節目中當場質問韓國瑜競選總部副執行長孫大千「你們有要杯葛我們嗎？」

11日播出的政論節目《新聞面對面》一開始，謝震武就直球質問來賓孫大千「你們有要杯葛我們嗎？」

孫大千強調，不了解黨中央是基於什麼樣的一個考量做這個發言，但至少在韓陣營、韓辦的部分，「我們沒有打算要杯葛新聞面對面這個節目」。

孫大千提到，當然有一些節目是嚴重的不中立，「但是我想新聞面對面，如果很多觀眾朋友看過，應該可以肯定說這個節目、這個平台，我相信是韓國瑜陣營認為可以接受的，是一個公平的、可以意見交流的平台。

孫大千還笑說「我今天其實已經完全沒有聲音，我前幾天已經推了好幾個通告，可是我今天就不敢推這個通告」。孫大千一講到這裡，讓現場來賓與謝震武立刻笑翻。

▲聽到孫大千說沒聲音也要上節目，謝震武笑翻 。

孫大千接著說，「因為我怕如果我推了個通告，小伍哥就會誤會說我們是不是要杯葛這個節目，所以我拿著熱水瓶，都要坐在這個節目上來參加」。

▲孫大千稱沒聲音也要拿熱水瓶上節目。