炸彈客中彈落網畫面曝光！警方攻堅駁火百槍　檢警追查犯案動機

記者林悅／台南報導

台南市警方14日逮捕涉嫌在國民黨後壁黨部放置疑似爆裂物的吳姓嫌犯，經警方調查，未發現吳嫌有任何政黨背景或明顯政治傾向，但雙方談判過程中，吳嫌言詞偏激，目前受槍傷住院戒護治療中，因此犯案目的及動機尚待警方進一步深入調查。

▲警政署刑事局、高雄市、台南市警局等單位攻堅影像曝光，吳嫌中槍遭逮送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組偵辦期間，針對犯嫌行蹤全面過濾追查，初步僅發現係吳嫌個人涉案，未有其他共犯，亦無外界所稱放置其他爆裂物等情，或任何政黨背景及明顯政治傾向。不過，與警談判過程中，吳嫌言詞較為偏激。目前檢警正後續深入調查中，也呼籲各界勿多作臆測或其他不實推論，以免造成社會不安。

據了解，國民黨台南後壁黨部12日下午發現疑似遭放置爆裂物，檢警查出48歲吳姓男子涉案，13日循線到高雄市苓雅區朋友租處查緝，不料吳嫌遇警圍捕負隅頑抗，從13日晚上僵持到14日清晨。警方三度攻堅，最後強勢開槍攻堅，共計使用催淚瓦斯5發、開槍百餘發；14日清晨6時45分吳嫌中彈倒地，警方衝入房內逮捕，並戒護送醫。

據了解，吳嫌因中槍傷，在醫院開刀手術後，目前住院戒護治療，其犯案目的及動機尚待警方進一步深入釐清。

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