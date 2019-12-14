玉井縱火7死／幼教師辭職伴母修行！長住佛堂慘遭火噬...母悲痛：她去當天使了

記者陳以昇、陳韻如／台南報導

台南玉井一貫道共修場「真理佛堂」14日凌晨遭到曾嫌惡意縱火，釀成7死2傷慘劇。其中，一名死者陳美研原本擔任幼教老師，因為媽媽的關係，於是辭掉工作與媽媽一同長住佛堂，沒想到卻命喪火窟，讓媽媽難以接受，掩面啜泣，「她去當天使了」。

▲台南縱火釀7死，死者母親想起女兒慘死掩面啜泣。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，陳美研原本在彰化擔任幼教老師，起初是因為媽媽篤信佛教，因此鼓勵她一同到真理佛堂修行，而她也在辭掉工作後跟媽媽一同長住在此，平時則是在成衣加工廠工作，並且會幫忙果園耕作，待人處事也相當和善，與大家都像是一家人一樣，如今卻命喪火窟，讓人不禁鼻酸。

▲陳美研因為媽媽的關係長住佛堂，卻慘火噬，讓媽媽難以接受，自責不已。（圖／記者陳以昇攝）

此外，其母親在接獲噩耗後，悲痛萬分，相當自責，在面對詢問，更難過得一度說不出話，而當社會局帶著慰問金前來慰問時，她不斷搖頭直喊「不要、不要」，隨後又想起女兒的慘死，她難忍情緒，掩面啜泣，「她去當天使了」，讓在場所有人心疼不已。

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