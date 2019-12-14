台南英德競總成立！綠營明星集結：蔡賴當選、立委6席全上國會過半

記者林悅／台南報導

台南市英德競總14日下午盛大舉行成立大會，宣布下午5點前就湧入近2萬人，現場綠營眾星雲集，總統蔡英文、副總統候選人賴清德人、總統府祕書長陳菊、民進黨卓榮泰主席、台南市長黃偉哲與台南6大選區立委參選人全數到場，懇請鄉親全力支持讓蔡賴配當選、6席立委全上，讓民進黨國會過半。

▲台南市英德競總14日下午盛大舉辦成立大會。（圖／記者林悅攝，下同）



台南競總主委、市長黃偉哲表示，希望這次台南人能全部站出來投票，一舉突破過去最高門檻，讓蔡英文總統的得票率突破73％，把政黨票、區域立委票、總統票都投給民進黨！

黨主席卓榮泰批評，國民黨用造假訊息危害民主，民進黨從去年1124後深刻檢討，正副總統候選人也不像國民黨的兩個「大說謊家」，盼台灣人民用選票打敗大說謊家。

陳菊呼籲，台南是賴清德苦心經營的地方，是民主的聖地，盼台南人不要讓6席立委掉任何一席，並繼續支持蔡英文、賴清德，讓台灣在安全的環境下繼續拚經濟！

賴清德請託台南鄉親，用選舉支持台灣主權，只要台灣人贏，就沒有人輸，過去民進黨總統候選人在台南得票率都是最高，今年蔡英文已經提出發展「大南方」的重要計劃，若順利當選，一定能為台南帶來更多的重大建設，6席立委也一定要6席全上，讓國會拚過半，這樣從中央到地方一起幫黃偉哲市長帶動台南各項重大建設，請台南鄉親用3張選票顧台灣，全力支持民進黨執政。

蔡英文總統到場後，現場氣氛迎來高潮，當選、加油聲不絕於耳！蔡英文壓軸演說，全程以台語向台南鄉親說明政府的努力與亮麗的成績，希望台南維持光榮的傳統，用最高的氣勢拿最多的選票，力拼7成選票支持民進黨總統候選人。

蔡英文總統提出台南有「三大好」，第一好是觀光做得好，大阪街頭也看得到台南的廣告；第二是台南農產好，鳳梨芒果文旦都賣到全世界；第三是台南產業好，台南要成為濁水溪以南最重要的發展重鎮，讓戰略產業都在南部。蔡英文呼籲，希望台南人將票投給護國保台第一品牌的民進黨，讓蔡賴高票當選、立委6席全上，國會過半。

演講結束後，許多民眾不願散去，仍留在現場大聲呼喊「安扣！」結果蔡英文與賴清德又共同現身講台，再次感謝台南人熱情的支持，「2020台灣要贏，是台南人共同目標！」

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