快訊／佛堂縱火害7命！嫌犯無悔意嗆記者：關你們什麼事　檢當庭逮捕聲押

記者陳韻如／台南報導

台南玉井一貫道修業場「真理佛堂」14日凌晨傳出縱火案，一夜奪走7條人命；涉嫌買汽油放火的曾姓嫌犯被逮後，還出言不遜大嗆「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個！」而檢方也在訊後將他當庭諭知逮捕並向法院聲請羈押。

▲縱火犯在檢方訊後當庭諭知逮捕並向法院聲請羈。（圖／記者白珈陽攝）

這起事件發生在14日凌晨，曾嫌帶著預先購買的汽油跑到真理佛堂，接著點燃衛生紙縱火，導致火勢瞬間一發不可收拾，造成7死2傷悲劇。曾嫌在縱火後，還自己撥打電話向警方自首，但見到員警卻又轉身逃跑，隨後一個踉蹌跌倒在路旁，隨後呆坐在街燈下，而警方見狀也立刻上前將他制伏，並帶回偵訊。

▲曾嫌的一把火，釀成7死2傷悲劇，而他在被逮後竟還毫無悔意，讓人相當氣憤。（圖／記者林悅翻攝）

據悉，曾嫌落網後還大言不慚嗆聲「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個。」他在被警方押往警局時，也絲毫看不出有任何悔悟，頭抬高高、面無表情，看上去相當囂張。

曾嫌14日下午5點左右結束檢方複訊，對此，檢方表示，他的情緒相當平靜，對於自己奪走7條人命，並無任何表示，僅淡淡描述。另外也在訊後，當庭諭知逮捕並向法院聲請羈押。

此外，曾嫌在被移送時，面對記者提問，「你害死七條人命，你覺得自己沒有錯嗎？」他竟還出言大嗆，「關你們什麼事？問那麼多幹嘛！」讓在場記者全傻了眼。

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