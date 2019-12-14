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社會 社會焦點 保障人權

「關你們甚麼事？」他縱火燒死7人毫無悔意　面對偵訊一臉不屑：我有權緘默

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記者陳以昇、陳雕文／台南報導

台南玉井一名男子14日凌晨跑去一貫道修業場放火害7人喪命，被逮捕後還嗆聲，「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個」面對警方訊問，他一臉不屑說，「我有權保持緘默」令警火大直呼「態度囂張又狡猾！」

▲台南玉井縱火案造成7人亡，令死者的兄長台南地院少年法庭庭長謝瑞龍深受打擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南玉井縱火案造成7人亡。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，21歲曾姓男子家境富裕，父親是醫生、母親是老師，原以為他會是一個知書達禮又優秀的孩子，殊不知個性偏執，從小就散發暴戾之氣又前科累累，常因一個眼神或一句話，就想跟人起衝突，是地方的頭痛人物。

▲▼縱火犯被押往警局畫面。（圖／記者白珈陽攝）

▲縱火犯被押往警局畫面。（圖／記者白珈陽攝）

14日凌晨，曾男帶著預先購買的汽油跑到「真理佛堂」，隨後點燃衛生紙隨手一拋，火勢一觸即發不可收拾，造成7死2傷的悲劇。他犯案後主動打電話報案自首，但看到警方到場卻又轉身想逃，不慎跌倒後呆坐街燈下，這才乖乖就逮。

曾男落網後還大言不慚嗆，「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個。」被警方押進警分局時，臉上絲毫看不出有任何悔悟，還頭抬高高，看上去相當囂張。晚間被移送至地檢署前，媒體問，「你燒死了7人有甚麼話想說」，他還嗆，「關你們什麼事！問那麼多幹嘛？」

據悉，犯嫌面對警方偵訊一直裝傻，只要提到犯案動機、是否與佛堂的誰有仇恨等關鍵問題，他就回說「我有權保持緘默」，什麼也不肯透露，警方認為他毫無悔意且相當狡猾。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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