台南英德競總成立　蔡英文到場與寵物們親密互動！

▲「 貓迷」蔡總統親切與毛小孩們互動，也拉近與飼主間的感情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

離2020總統大選已剩28天，台南英德競選總部14日舉行成立大會，現場結合演講造勢、寵物友善園遊會與親子遊樂區，湧進將近大批民眾，成為台南周末新景點。

總統蔡英文今日偕同台南競總主委黃偉哲、總幹事黃先柱、競總辦公室潘新傳主任，一同接受競總工作人員的導覽，介紹競選總部設計的三大主題，分別是綠能發展、寵物友善與在地物產。

蔡英文一進台南競總就擋不住愛貓之情，直衝收養浪貓的友善玻璃屋，並整場抱著其中一隻黑斑浪貓「仙草」，原本活潑好動的仙草，在總統的懷裡居然安定溫馴，甚至離別前還依依不捨，令人不禁讚嘆蔡總統果然是資深貓奴。

蔡英文也主動黃偉哲主委的「養女」打招呼，一見面就說：「原來你就是黃黑妞！」，黃偉哲市長先前認養浪犬「黑妞」，如今已經成為台南英德競總的當家台柱，出席各種毛小孩友善講座，許多市民在下班或放假時間也常到競總，指定要與市長養女「黑妞」合照。

競總導覽人員介紹到台南太陽光電的發展時，也特別提到台南領先六都，裝置容量已經到1GW，吸引Google、台積電投資，讓蔡總統直呼：「很厲害！」當導覽人員介紹台南物產，總統還特別認出架上的「芒果乾」，還忍不住試吃。

蔡英文也特別稱讚台南的觀光旅遊，台南的行銷不只在台灣各地看得到，街景還常常登上日本媒體的封面，甚至在大阪還看得到台南觀光與農產的大型看板。

據總統府團隊表示，台南小英競選總部是全台灣最有質感的總部，也是唯一以寵物友善、動物保護為宣傳主軸的競選總部。導覽人員表示，總部的設計目的是彰顯台南是第一個推動「零撲殺」的城市，也透過推廣寵物友善與在地物產，吸引不少平常對政治冷感的市民，讓總統政績用更溫暖的方式呈現給社會。

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