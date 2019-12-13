▲ 新北「耶誕惜食分享節」14日登場，NG蔬果變身美味濃湯。（圖／資料照／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為推動「惜食」理念，將於14、15日下午2時至6時，在新北市板橋區站前廣場舉辦「2019耶誕惜食分享節」，秉持歷屆惜食分享節共煮共享及珍惜食物的精神，邀請民眾一同製作美味濃湯，惜食短講及惜食料理美食區，並邀請莊敬高職、樹人家商及東海高中等3家餐飲科學生，擔任活動「果漾創意職人」，參與的民眾就有機會獲得精美禮品。

新北市府2019年很榮幸邀請泰式料理傳人的米老、曾獲得巧克力工藝金牌的「魚缸咖啡」、販售果乾及辣椒系列產品的「哈芒狗」與「羅辣」、擅長全食物健康料理的「食旅光廚房x Kinfolk畿福」與「大樹下健康餐飲」及療癒系客製沙拉首選的「牧牧沙拉」等特色惜食分享餐廳來響應12月14、15日耶誕惜食分享節活動。

▲ NG蔬果變身美味濃湯分享。（圖／資料照／新北市農業局提供）

此外，美食區還有由新北市青農陳忠慶與陳琬婷的金山地瓜、桃園市農會的桃映紅茶與好食好食帶來知名農特產品，愛吃美食的朋友們一定不能錯過這個品嘗佳餚的好機會。

農業局長李玟表示，格外品就是「正常規格」以外的農產品，因賣相不好，處理較費工，較不被市場接受，常在產銷過程的第一關被剔除，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為避免食物浪費，因此每年會舉辦耶誕惜食分享節，希望民眾能體驗耶誕節珍惜與分享的真諦。

▲ 新北市莊敬高職擔任活動「果漾創意職人」。

2019年活動以「醜蔬果大翻身，果漾創意職人」為主題，希望民眾透過「職人」的互動，能改變對蔬果格外品的刻板印象，了解蔬果格外品其實只要經過巧手，也能輕鬆成為家家盤中的佳餚。

「新北市板橋區站前廣場」位於新北市板橋區新府路與站前路轉角區域，臨近捷運板橋站3號出口，活動詳洽電話02-2965-4824，詳情可參考「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也請上「新北惜食分享網」網址：http://surplus-food.ntpc.gov.tw/，關注惜食新知。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 格外品（示意），長腳和過小的紅蘿蔔。