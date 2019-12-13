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春節送禮《你會怎麼記得我》　音樂才女林逸欣大推新北庇護工場伴手禮

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▲ 春節送禮《你會怎麼記得我》 音樂才女林逸欣大推新北庇護工場伴手禮。（圖／新北市民政局提供）

▲ 音樂才女林逸欣大推新北庇護工場伴手禮。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著農曆春節即將到來，為分享新北市庇護工場物美價廉又有愛心的超值伴手禮，音樂才女林逸欣13日特別應《保庇新北市》封面之邀，與蘆洲集賢庇護工場夥伴們，一起動手調食材、包裝年節禮盒，並現場小提琴演奏《你會怎麼記得我》，希望透過庇護工場美食、農產品、手作餅乾的美妙滋味，讓對方永遠記得送禮者滿滿的愛。

民政局長柯慶忠表示，近幾年民政局及所屬機關都是支持庇護工場產品的績優單位，不只是因為這些產品不但充滿愛心，比起市售許多產品也豪不遜色，尤其伴手禮讓送者大方、受者實惠，特別透過《保庇新北市》推薦給所有市民朋友。

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音樂才女包裝伴手禮 人生初體驗

13日林逸欣與庇護工場的夥伴們一同調理杏仁粉，由於庇護工場杏仁粉完全天然真材實料，因此要特別掌握水溫才不會結塊，林逸欣還小心翼翼依比例沖泡完成，以備烘烤好吃的杏仁塔等點心。

林逸欣也和庇護工場的夥伴們一同包裝伴手禮，她說，雖然參與過不少公益活動，但這是她人生第一次包裝伴手禮，沒想到庇護工場很細心的將弱勢夥伴們依照能力分工，動線安排流暢，讓大家工作情緒高昂，加上食材都是健康天然的好滋味，讓這些伴手禮有著滿滿的正能量。

▲ 春節送禮《你會怎麼記得我》 音樂才女林逸欣大推新北庇護工場伴手禮。（圖／新北市民政局提供）

▲ 林逸欣與庇護工場的夥伴們一同調理杏仁粉，由於庇護工場杏仁粉完全天然真材實料。

「滿福盛宴」果乾禮盒 林逸欣驚豔天然爽口好滋味

接受新北市政府委託辦理集賢庇護工場的育成基金會執行長賴光蘭表示，新北市庇護工場目前共27家，服務有就業意願而就業能力不足，無法進入競爭性就業市場的市民，其中集賢庇護工場平日有42位弱勢夥伴在此工作，在專業老師們的幫助下，烘焙手藝精湛，各項伴手禮不僅在各通路上架銷售，更成為許多知名人士送禮採購首選。

其中，最暢銷的「滿福盛宴」果乾禮盒，100%無添加色素、香精、防腐劑等化學添加物，且採低溫烘焙，保留食物原有的風味及營養，幾年來一直是伴手禮銷售冠軍，連林逸欣品嚐後，都驚豔這天然爽口好滋味，當場就拋磚引玉下訂送給經紀公司同仁和助理，當成春節伴手禮。

此外，現在消費者越來越注重低糖養生，集賢庇護工場也順勢推出一款「愛天然好禮到」禮盒，裡面共有6款健康點心，包括無糖水果塔、南杏洛神甜心、黑芝麻蜂蜜、黑芝麻夾心等，也全部無化學添加物、無防腐劑、無香精，在網路上風評極佳。

▲ 春節送禮《你會怎麼記得我》 音樂才女林逸欣大推新北庇護工場伴手禮。（圖／新北市民政局提供）

▲ 林逸欣也現場演奏小提琴《你會怎麼記得我》，希望藉由音樂讓收到庇護工場伴手禮的朋友。

新北庇護工場優質伴手好禮 林逸欣邀揪團網購

透過這次活動，林逸欣深深感受到，在庇護工場上班的夥伴，雖然工作速度不像一般人那麼流暢，但每一份伴手禮都能感受到他們的認真與用心，購買庇護商品也是給身心障礙者肯定。她說，新北市其他庇護工場也有許多優質伴手好禮，大家可以揪團上網選購，把愛心做大。

像是現場展示櫃上的慈育庇護工場健康零食「森之禮」，低溫烘焙營養滿分，口口都是天然好滋味；而慈泰庇護工場則有賣到嚇嚇叫的「幸福花磚」蛋捲禮盒，由花磚藝術家捲毛力卡以心路Logo結合幸福象徵的鈴蘭花，以「起家」為概念，在禮盒邊以傳統建築的砌石方法，意寓著「人丁興旺」與「踏夢踏石」，當成春節伴手禮真是有意思。

最後林逸欣也現場演奏小提琴《你會怎麼記得我》，希望藉由音樂讓收到庇護工場伴手禮的朋友們，都能深深感受到送禮者的愛心滿溢，也讓這些伴手禮的好滋味能分享給更多人知道。

林逸欣把愛打包力推庇護工場伴手禮的精彩內容，都將收錄在12月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書，網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw

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