想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區「同學匯」1日下午約30名國、高中生在內慶生，其中屁妹小雅與男友小華（化名）到包廂內後，見到情敵小花（化名）也受邀到場，氣得召集同行的3名女友人將小花圍住，不斷摑掌、恐嚇、潑灑飲料及拉扯衣服，要在小華面前給她難堪，警方事後將霸凌等人函送少年法庭送辦。

▲8+9妹不滿男友被「搖」，在慶生派對上霸凌情敵被警方送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



不料事件爆出後，一段小雅友人的IG現實動態也外流，上面寫說「誰認識這女的給我名字，我X零娘，叫別人寶貝就算了啦，要搖我朋友男友，就說有女友了是怎樣？認識她、知道她密我回我限時」。而小雅也在原先限動寫下「小姐你很會叫別人男友寶貝，就夠擊敗了，還想搖我男友？？」

根據了解，這一群屁妹來自台北市士林、大同地區的國中，當天一群人是要替另名友人慶生，1日下午相約在三重「同學匯」唱歌聚會，而15歲的小雅先前就有耳聞小花要「搖」自己男友小華，甚至還叫小華「寶貝」，當日與男友出席唱歌場合時，恰巧發現小花也在場，仇人相見分外眼紅，氣得找了3名女性友人要當面讓小花漏氣。

▼霸凌女拍下被害人照片，聲稱對方叫自己男友寶貝。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



小雅等4人突然在包廂中間將小花圍住，並不斷掌摑、以及恐嚇，透過曝光的畫面中可以看到友人甚至拉扯小花的頭髮質問，最後還大喊「生日快樂」，慫恿大家將酒倒在她的頭上，現場有人看不下去出言制止，才沒有讓事態擴大，警方獲報到場有霸凌狀況趕到場時，現場歡樂氣氛一度讓員警以為走錯包廂，但見義勇為的同學偷偷指著小雅對警方說「就是她打人」，於是警方先行將小雅帶回偵辦。

沒想到霸凌過程影片迅速被公佈，警方見事態嚴重，陸續趕回將現場有動手的友人帶回，並包含一名故意灑酒在小花頭上的18歲的蘇男，而雙方家長接到消息也趕緊趕赴派出所，要求小雅等人當場道歉；她們聲稱「只是覺得好玩，不覺得是在霸凌」，全案依照依刑法傷害、妨害自由、恐嚇及少年事件處理法等罪嫌，函送少年法庭審理，蘇男則依照依社會秩序維護法移請裁處。

而事件爆發之後，小花等人全被網友肉搜，製作成各種惡搞圖、表情包，而小花友人還PO出一段限動痛罵網友「同學匯那趴事，請個問搞清楚狀況好嗎，各位腦殘的網友們，是那女的勾引別人男友，拜託搞清楚再來三砲兩砲好嗎，講的好像都是我朋友的錯一樣^^」。

▼灑酒的蘇男被依照社會秩序維護法送辦。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



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