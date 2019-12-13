全台首宗臉書流氓！沒經我同意「加我朋友」　竹聯分會長強討6萬6紅包

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲民眾線報，1名男子平時在雙北以竹聯幫大哥自居，竟利用各種名目向被害人要錢，其中最離譜的竟是恐嚇民眾「為什麼沒有經過我同意加我朋友臉書」，向對方強索6萬6千元紅包。

警方調查，該名34歲的王姓男子，平時以竹聯幫孝堂某分會長自居，主要活動在雙北一帶，竟在臉書向民眾恐嚇「為何沒經過我同意加我朋友臉書」，甚至找對方出面強逼對方包6萬6千元紅包了事。

▲警方發現王姓男子涉嫌恐嚇取財以及妨害自由訊後依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

該名民眾先付2萬元之後，王男等人甚至要對方簽立借據，被害人不從隨即遭王男等3人痛毆，最後遭逼簽立本票後獲釋，而王男離譜行徑不只一樁，還在桃園替女性友人出面向前男友追討60萬元債務。

王姓男子甚至率眾找到該女的前男友住處，直接登門討債但因前男友已經沒住在家中，王男等人便要前男友家人幫忙償還債務，對方不從雙方更爆發衝突，最後雙方互告傷害，警方蒐證完畢後將王嫌等3人依法送辦。

警方事後還發現，王姓男子2014年還曾在臉書留言，「等等要去【中華統一促進黨．中山黨部】宣誓入黨，甚至還說到「可以見到傳奇人物狼哥」，而下方還有人留言「有空先幫你辦黨證」。

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