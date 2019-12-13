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新北表揚績優地政人員　侯友宜期勉翻轉城市風貌

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▲ 新北表揚績優地政人員 侯友宜期勉翻轉城市風貌。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北表揚績優地政人員，侯友宜期勉翻轉城市風貌。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府12日舉行「2019年度績優地政單位暨人員表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚為民服務，協助推動地政工作有功人員、基層地政單位與熱心奉獻的志工。侯友宜除了感謝獲獎人士及各區地政事務所的付出，也對他們表達深切期許－持續翻轉城市風貌，展現新北位居千萬人口大都會中心的潛力。

侯友宜指出，目前新北市正在高速發展，未來趨勢將不再以台北市為中心，三環六線的建設能串連北北基桃，而周邊土地勢必連帶翻轉，他希望地政從業人員不怕困難，永遠走在前頭，讓千萬人口的大都會區發揮國際級的競爭力。

侯友宜強調，他上任以來大力推行都更，地政局及城鄉局扮演著新北領頭羊的角色。他以五股垃圾山整治以及泰山塭仔圳開發為例指出，這並不是兩個獨立的事件，而是整個市府團隊以高度的決心配合後續都市開發，讓大台北市中心點再度閃耀的計畫。

▲ 新北表揚績優地政人員 侯友宜期勉翻轉城市風貌。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北市長侯友宜感謝獲獎人士及各區地政事務所的付出，也對他們表達深切期許－持續翻轉城市風貌。

表揚大會頒發獎項有「績優地政士」、「優良不動產經紀人員」、「績優地政志工」、「耕地三七五租佃業務績優公所」、「非都市土地使用管制業務績優公所」及「地政業務執行績效績優地所」，除了獲獎人員的親友陪同出席外，更有各地政事務所的同仁在台下為獲獎人大聲喝采，讓侯友宜直呼，地政人這樣有創意又團結的精神，新北一定會進步！

出席表揚大會的內政部地政司副司長王成機提到，台灣的不動產交易安全度位居亞洲第一，12日獲獎以及坐在台下的眾人都是大功臣。新北市地政局也指出，未來將會以各項創新、貼心的服務協助民眾辦理地政相關業務，持續守護市民的財產及交易安全，並感謝民眾對他們的信賴。

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