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正版輸慘了…日本無印良品遭「中國山寨」告侵權！判賠270萬+刪商標　網全傻

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▲山寨的無印良品還勝訴。（圖／翻攝自微博）

▲山寨無印良品在北京的店面。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

正版竟然輸給山寨！北京市高級人民法院近日針對「無印良品侵犯商標權糾紛案」作出最終審判，日本無印良品母公司「株式會社良品計畫」、上海無印良品必須立刻停止侵犯棉田公司、北京無印良品註冊商標專用權的行為；另外，還要在天貓「無印良品 MUJI官方旗艦店」和大陸的實體門市發布聲明以消除侵權影響，再賠償經濟損失和合理開支62.6萬多元人民幣（約新台幣270萬元）。

據《澎湃新聞》報導，2001年4月28日，海南南華實業貿易公司成功拿下「無印良品」註冊商標，這個商標核定使用在第24類商品上，包括棉織品、毛巾、浴巾、床單、枕套、棉被、床單等；2004年，這個商標轉讓給了棉田公司。棉田公司隨後又投資了一間公司，名為「北京無印良品公司」。

▼山寨無印良品英文取名為「Natural Mill」，而非「MUJI」。（圖／翻攝自微博）

▲山寨的無印良品還勝訴。（圖／翻攝自微博）

北京高院指出，註冊商標具有地域性，被控訴侵權的產品在中國境內市場流通後就已侵犯涉案商標專用權，「良品計畫」作為被訴侵權產品的製造商應當承擔相應侵權責任，「被告在浴巾、毛巾、浴室用腳踏墊等被控侵權商品及商品包裝上和商品宣傳推廣中，使用與涉案商標相近似的『無印良品』、『MUJI無印良品』、『無印良品MUJI』標識，侵犯了原告對涉案商標享有的註冊商標專用權。」

因此法院認定，被告必須在紡織類商品刪除「無印良品」商標，並賠償北京無印良品經濟損失和合理開支62.6萬多元人民幣（約新台幣270萬元）。

▼山寨的無印良品與正版的商品標籤幾乎相似。（圖／翻攝自微博）

▲山寨的無印良品還勝訴。（圖／翻攝自微博）

有分析人士表示，日本無印良品在進入中國市場之前，沒能提前佈局註冊商標，導致中國的「無印良品」商標被他人搶先註冊，「日本無印良品一開始就必須核心商標在中國市場註冊情況做檢查，並根據實際情況做申請或改名等應對措施。」

不少網友看完後紛紛留言回應，「這真的太好笑了，頭一次聽到正牌吃虧的」、「盜版還能立牌坊？」、「講白了，這就是現行商標法律允許的商業競爭行為，你可以說它不道德，但它也不違法」、「以後只認MUJI就對了！」、「結論就是簡體的無印良品贏了」、「這對藝術科技商業原創者的傷害相當大，何時才能擺脫山寨大國的稱號啊？」、「這確實是合法判決啊，一切遵照國際標準、國際慣例」、「跟當年中國喬丹（QiaoDan）告美國喬丹（Air Jordan）侵權一樣...」。

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