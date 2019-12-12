店裡逮到賊客！收到判決書「遭給1星評價」　店員一查傻眼：小偷男留的

▲原PO的店被留1星評價，一查疑似是小偷男，讓他超傻眼。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

偷東西被抓到，沒想到小偷事後卻留負評給店家。一名男網友在五金食品百貨上班，抓到一位男顧客偷東西，將人移送法辦、法院也依法判刑後，原PO意外發現，有人在Google評論中給了他們店1星評論，仔細一看發現網友名字居然就是小偷男的名字，「這個小偷有夠囂張，來店裡偷東西被我們抓到」，讓他超傻眼。

這位男網友在臉書《爆料公社》貼出2張照片跟截圖，文中表示，小偷男被移送法辦、遭判刑後，居然還跑到Google Map上，給他們的五金食品百貨留1顆星評價。只見有一位李姓網友只給出1顆星，並沒有留下任何評論，但重點就在這個名字，一對比判決書，居然和小偷男同名同姓，看來就是同一個人。

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▲▼小偷男跟留1星網友同名同姓。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO就無奈地在該則1星評價下留言，「你這個小偷，到處去偷東西（判決書上載明累犯），被我們抓到偷竊移送法辦，還敢來這邊給我留一顆星的評價！」有人提醒說不定不是同一人，原PO就回覆「我不相信有那麼巧合的事，收到判決書評價馬上出現」，還是謝謝提醒。

最後男網友在文中直嘆，「真心覺得對我們的司法已死～判決書上面載明他是累犯，還是可以易科罰金，根本罰不怕，一樣到處去偷東西，受害人越來越多！完全沒有悔意……」

▲小偷男長相曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO還把小偷男和判決書的照片貼出來，「希望附近店家、同行自己留意，不要當下個受害者～」照片中，小偷男帶著一頂鴨舌帽，清楚被監視器拍下五官，眼神一直往某個方向看，應該是在看有沒有人注意到他。

看到貼文後，網友也紛紛看傻，「用自己本名給評價也是傻」、「太扯了，還懂得給負評，這是做記號嗎」、「他的意思是偷得到的5顆星，偷不到的一顆星，以後看星星偷」、「這小偷也是個人才」、「其實我很佩服他，要留一顆星還用本名，不知道該說他是漢子還是太蠢」、「不良竊盜體驗。」

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