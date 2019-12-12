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「關燈不會發現」渣男收500找網友性侵女友　下流對話全曝光

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▲▼ 性侵、迷姦、強暴、強姦犯（圖／記者黃克翔攝）

▲李姓男子異想天開，下藥迷昏女友後，找人來性侵女友，二審加重刑度。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市李姓男子經營網路私密性愛社團，竟公然邀約倪姓網友，前來性侵自己的女友詩詩（化名），僅收500元清潔費。倪男禁不住誘惑，前往赴約，李男先下藥迷昏女友，接著換手由倪男性侵。但詩詩睡夢中察覺有異，驚醒大叫，全案才因此爆發。李男一審遭判刑4年半與4月（得易科罰金），倪男則遭判刑1年10月。案經上訴，高等法院12日二審加重李男刑度，判刑5年與4月，倪男則維持原刑度。可上訴。

本案宛如A片情節真實上演，判決指出，李男在臉書經營「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會」社團，為了吸引同好上門，他去年3月間趁著詩詩睡覺時，竟用手機偷拍詩詩下體的特寫照片，並以Line傳給倪男和其他身分不詳的網友觀賞。

之後李男向倪男表示，可以與畫面中的女子溫存，只收500元清潔費，倪男欣然同意。李男問：「你想內射嗎？」倪男回：「你能接受的話，婆（即詩詩）能接受嗎？」李：「她就不能接受，才問你想不想內射。」倪：「會不會告我？」李：「不會，放心。23日你提前來，然後我們晚上關燈做，我會先挑逗她，之後我會找藉口下床拿東西，然後直接換你上去幹，你ok嗎？」倪再問：「她知道我會去嗎？」李：「不知道。」倪：「不是約6點半嗎？那麼之後怎麼脫身。」李：「燈關著不會發現，你內射完就下床換我，你在悄悄走就好。」

當月23日傍晚，李男先在詩詩的飲料中摻入FM2，假裝一起睡午覺，詩詩陷入昏睡。當晚6點半，倪男赴約，李男先叫他在客廳中脫光，再帶著倪男上床性侵詩詩，李男則躺在一旁地板上假裝睡覺。但詩詩發覺有異，驚醒大叫「不要」，倪男獸性大發硬上，結果過度興奮，噴在詩詩的大腿與床單上。至於一旁裝睡的李男見事跡敗露，假裝被女友的求救聲吵醒，質問倪男「你是誰？」，裝作不知情。倪男則迅速逃下床，騎機車落跑，詩詩報警，警方循線逮捕倪男，這才發現李男竟是倪男的同夥。檢方對2人提起公訴。

一審依照「加重強制性交未遂」、「妨害秘密」等罪，將李男判刑4年半與4月（得易科罰金），倪男則判刑1年10月。案經上訴，由於詩詩受到打擊太大，不願接受和解，高院二審審理後，加重李男刑度，改判5年與4月，倪男則維持原刑度，本案可上訴。

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