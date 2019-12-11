光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

▲秦綾謙與安德烈的光碟事件，安德烈求償二審獲賠240萬元。（圖／取自秦綾謙臉書、安德烈instagram）

記者吳銘峯／台北報導

TVBS主播秦綾謙婚後密會網紅安德烈，2016年間婚姻存續期間遭前夫吳炳輝抓包並拍下光碟，秦綾謙當天協議付錢離婚，讓前公婆吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟。但吳男事後又私下違約，找媒體公布光碟。安德烈求償，高等法院二審判決吳男賠償安德烈240萬元。可上訴。

喜愛小狗的秦綾謙2015年認識同為愛狗人士的吳炳輝，2人相戀不到1年就登記結婚，但2人婚姻也僅維持不到1年就離婚收場。而導致2人離婚的導火線，就是秦綾謙2016年9月密會「小鮮肉」、網路上頗負盛名的「​淡水小鮮肉」安德烈（本名林少緯）。

吳炳輝當時帶著徵信社人員，偷偷到安德烈的淡水別墅外架梯爬2樓窗戶，目擊孤男寡女共處一室，當時安德烈打赤膊，秦綾謙著T恤、碎花短裙坐床邊。吳男氣得敲窗怒罵，3人當晚在警局談判，秦、安同意各賠190萬元和解，另外也要求吳男父母吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟，秦、吳10月間隨即離婚。

但吳男事後違反保密約定，透過父母將光碟交給媒體公開。另吳男父母也向秦女強索250萬元，還揚言不給錢就要把備份影片外流給電視台，秦女提告恐嚇，吳男父母最後遭判刑5月、8月定讞。

安德烈事後也提出訴訟，要求吳男返還當時交付的190萬元和解金，並請求190萬元的懲罰性賠償金。一審駁回安德烈的請求，案經上訴，高院二審卻出現逆轉判決，改認定吳男確實違反保密條款，因此改判吳男須返還190萬元和解金，以及50萬元的懲罰性賠償金，總計判賠240萬元。可上訴。

