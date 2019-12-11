　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼秦綾謙2016年爆出和小鮮肉安德烈共處一室，被前夫捉姦並拍下影片。（圖／取自秦綾謙臉書、安德烈instagram）

▲秦綾謙與安德烈的光碟事件，安德烈求償二審獲賠240萬元。（圖／取自秦綾謙臉書、安德烈instagram）

記者吳銘峯／台北報導

TVBS主播秦綾謙婚後密會網紅安德烈，2016年間婚姻存續期間遭前夫吳炳輝抓包並拍下光碟，秦綾謙當天協議付錢離婚，讓前公婆吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟。但吳男事後又私下違約，找媒體公布光碟。安德烈求償，高等法院二審判決吳男賠償安德烈240萬元。可上訴。

喜愛小狗的秦綾謙2015年認識同為愛狗人士的吳炳輝，2人相戀不到1年就登記結婚，但2人婚姻也僅維持不到1年就離婚收場。而導致2人離婚的導火線，就是秦綾謙2016年9月密會「小鮮肉」、網路上頗負盛名的「​淡水小鮮肉」安德烈（本名林少緯）。

吳炳輝當時帶著徵信社人員，偷偷到安德烈的淡水別墅外架梯爬2樓窗戶，目擊孤男寡女共處一室，當時安德烈打赤膊，秦綾謙著T恤、碎花短裙坐床邊。吳男氣得敲窗怒罵，3人當晚在警局談判，秦、安同意各賠190萬元和解，另外也要求吳男父母吳欣蒼、蔡馨樂簽下保密條款並銷毀光碟，秦、吳10月間隨即離婚。

但吳男事後違反保密約定，透過父母將光碟交給媒體公開。另吳男父母也向秦女強索250萬元，還揚言不給錢就要把備份影片外流給電視台，秦女提告恐嚇，吳男父母最後遭判刑5月、8月定讞。

安德烈事後也提出訴訟，要求吳男返還當時交付的190萬元和解金，並請求190萬元的懲罰性賠償金。一審駁回安德烈的請求，案經上訴，高院二審卻出現逆轉判決，改認定吳男確實違反保密條款，因此改判吳男須返還190萬元和解金，以及50萬元的懲罰性賠償金，總計判賠240萬元。可上訴。
 

ET快訊
「台劇女神」認愛圈外男友！曝對方追求成功關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺人告白！「我殺了你媽」彰化男最後留言給兒　1個月後他陳屍台南…妻失蹤

竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕

前17直播主淚訴不續約「粉專被奪、IG被刪光」　經紀人反控：用心栽培遭背叛

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

桃園大溪砂石車撞同向機車　騎士慘遭輾壓傷重送醫

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

前記者創17家協會引進陸客　移民署：2年前察覺送國安監控

淡水警防搶演練　360度環景蒐證無死角「歹徒GG」無所遁形

快訊／彰化賣場老闆「詭陳屍台南牧草田」！生前曾向兒曝：我打死你媽了

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

殺人告白！「我殺了你媽」彰化男最後留言給兒　1個月後他陳屍台南…妻失蹤

竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕

前17直播主淚訴不續約「粉專被奪、IG被刪光」　經紀人反控：用心栽培遭背叛

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

桃園大溪砂石車撞同向機車　騎士慘遭輾壓傷重送醫

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

前記者創17家協會引進陸客　移民署：2年前察覺送國安監控

淡水警防搶演練　360度環景蒐證無死角「歹徒GG」無所遁形

快訊／彰化賣場老闆「詭陳屍台南牧草田」！生前曾向兒曝：我打死你媽了

台南35年前小吃攤照曝光！紅牌「價目表」均一價　9000人看傻

陶喆被直擊「深夜載辣妹回家」　經紀人鬆口曝背後內幕！

未婚妻是充氣娃娃！　筋肉男演員IG曬喜訊…曝「兩人相遇過程」網：但她是假奶

韓國瑜嗆遊行「不合法」侮辱高雄市民！罷韓團體氣炸：裝可憐驅動韓粉

殺人告白！「我殺了你媽」彰化男最後留言給兒　1個月後他陳屍台南…妻失蹤

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

任容萱欲買紅線給「親密對象」　間接婉拒王子：會叫他送別人

竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕

狄鶯同框「假老公」楊懷民　秀嫩照怨兒子孫安佐「認不出我是誰」！

手腳好麻！24歲妹經痛「秒變大法師」暈倒…專家曝「1寫字習慣」害慘

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

男遭17歲妹脫衣猛搖　女友氣炸安全帽狂K

東海女大生撞左轉車破頭亡　單親媽崩潰

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

47歲爸不爽男嬰夜哭...狂毆致死

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

高雄女木材砸爆頭亡　同事燒紙錢

大安區深夜爆追逐戰　下車逃跑疑遭開槍

人妻酒醒發現遭撿屍　老公麻吉厚顏說斷片

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

更多熱門

相關新聞

許翔甯／太陽花國賠案思考國賠意義

許翔甯／太陽花國賠案思考國賠意義

太陽花國賠案判決指出，「占領行政院是非法集會，警察有權驅離，但驅離的時候應該符合比例原則」。「國家賠償」包含「國家會犯錯，而且犯錯後，會道歉、會賠償」的意義，而這也是現代國家所應該有的態度—人民並非芻狗，而是國家真正的主人。

刑訴修法　量刑、再審均有大改變

刑訴修法　量刑、再審均有大改變

最貪女里長　一審14年改輕判2年半

最貪女里長　一審14年改輕判2年半

平冤影展　真實故事呈現冤案悲哀

平冤影展　真實故事呈現冤案悲哀

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

關鍵字：

法律人權秦綾謙前夫保密條款高等法院外遇光碟二審勒索安德烈

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小禎15年前清純長相曝光！　

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面