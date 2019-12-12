牙醫歌手不滿遭報性侵　東森電視與記者須賠5萬元確定

▲牙醫歌手不滿遭報導性侵，起訴求償，高院二審判決電視台與記者須連帶賠償5萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

牙醫歌手陳璟鋒（藝名陳以生）遭指控趁女友服用安眠藥時，以按摩棒性侵，還因用力過猛導致按摩棒斷裂、掉在膀胱內，檢方依照性侵、傷害等罪起訴。陳男性侵部分獲判無罪確定，但他不滿當時多家媒體對他做出報導，提出多起訴訟求償。其中對東森電視與黃姓記者連帶求償100萬元部分，高等法院12日逆轉判決東森電視、記者須連帶賠償他5萬元確定。

檢方起訴指出，陳男於2009年11月8日，邀請女友前往住處觀賞影片，女友因為難以入眠，服用助眠藥物後昏睡。陳男見女友昏睡後，竟以按摩棒性侵女友下體，但因用力過猛，導致按摩棒斷裂掉在膀胱內，女友送醫才取出按摩棒，女友不滿提告。檢方偵辦後，對陳男提起公訴。

案件審理期間，媒體多次報導本案，其中東森電視的黃姓記者在2016年5月3日製作標題為「牙醫歌手陳璟鋒『性侵判刑』屢傳不到遭通緝」之新聞報導，並在東森新聞頻道及YouTube網路影音平台播送。陳璟鋒最後僅被依照傷害罪判刑1年，性侵部分無罪確定。他不滿東森電視的報導，提出民事訴訟，請求東森電視與記者連帶賠償名譽損失100萬元。

一審駁回陳男請求，案經上訴，高院12日的二審卻出現逆轉判決。高院改認定報導標題記載「性侵判刑」，明顯與事實不符，足使陳男之社會評價遭受貶損，自屬不法侵害陳男名譽權。另外報導標題中載稱陳男「性侵判刑」，高院認為記者顯未盡合理查證義務，不得阻卻違法，應負侵權行為之賠償責任。經過計算後，改判東森電視與記者須連帶賠償5萬元，全案確定。

另外自由時報2016年3月30日也因編輯下錯標題，做出「牙醫歌手性侵害命，再發監不到，拘提」的報導，陳男求償150萬元，法院一二審均判決自由時報與編輯須連帶賠償3萬元，這部分先行確定。