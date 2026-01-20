電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王、佛跳牆持續霸榜最對味

▲越來越多家庭選擇買現成年菜分擔過年備菜壓力。（圖／Unsplash、Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

就快要過年了，怎麼準備年菜成了不少家庭最先煩惱的事，「年菜」也因此躍升為近期電商平台最熱門的搜尋關鍵字之一。就有平台業者公布年度熱銷年菜作為參考，迪化街名店「老協珍」持續蟬聯年菜組合熱銷冠軍，單品菜由「佛跳牆」一口氣包辦前五大單品中的三席，穩坐年度團圓飯桌「硬菜之王」，是不可或缺的經典菜色。而隨著小家庭比例增加、備菜講求便利，另也同步觀察到少量份量、加熱即食的年菜組合與功夫菜銷售明顯升溫，反映消費者「省時也要吃得好」的過年趨勢。

農曆春節腳步接近，各大通路陸續啟動年菜預購布局。東森購物網推出年菜預購5折起，熱銷推薦「快樂大廚頂級海陸滿漢全席12+1 件組」、「五星御廚養身宴 9 件組」、「紅豆食府 團圓迎春5 件組」以及華得水產佛跳牆買一送一等，搭配全站滿額回饋5%樂透金，還有機會抽中Apple平板或大同電鍋，幫家裡添好運。電視購物方面祭出「滿漢金禧宴 百萬現金大放送」，活動期間凡透過專人或語音訂購年菜組任1件，每買一件就送一個紅包，買越多送越多，且包包有獎，最高能抽到8,888元現金券。

▲東森購物網人氣年菜預購5折起。（圖／翻攝自東森購物）

年菜買氣持續升溫，Yahoo購物觀察發現，今年年菜仍由老字號領跑，消費者偏好口碑名店的年菜組合，節省備菜時間更兼具食材品質，其中以「六菜組合」銷售動能最強。而在年度熱銷年菜部分，Top3年菜組合由老協珍以強大品牌號召力與穩定品質蟬聯奪冠，經典上海菜名店「紅豆食府」和主打「小家庭功夫年菜」的「呷七碗」分別拿下熱銷亞軍、季軍。Top5單品年菜榜方面，佛跳牆持續霸榜年節餐桌，包括「青葉臺菜」的總鋪ㄟ花膠佛跳牆、「老協珍」的鮑魚干貝佛跳牆、「呷七碗」的上乘佛跳牆全數躍進前三，成為今年團圓飯桌的「排面擔當」；眷村味代表「果貿吳媽家」的經典牛三寶、南門市場老字號「逸湘齋」的蜜汁雙方，展現經典菜色的長青實力，擠身第四及第五名。

▲Yahoo購物年度熱銷年菜，由老協珍、紅豆食府和呷七碗拿下年菜組合Top3，單品菜則由佛跳牆穩坐團圓飯桌。（圖／Yahoo購物提供）

從其他電商平台的銷售動向來看，樂天市場指出，近年隨著家庭結構改變，適合小家庭與現代上班族的「小組數年菜」、「功夫菜單品」逐漸成為市場主流，主打少量、少人份的小組合年菜，或作工繁複的經典功夫菜，簡單加熱即能將美味端上桌，吃得豐盛又不浪費，深受消費者青睞。博客來則表示，以「選擇多元、CP值高、方便加熱」的組合為主，商品以「3到5道菜」組合最受歡迎，最受青睞組合包含「海霸王經典榮華富貴年菜5件組」、「錦霞樓年菜3件組(米糕+佛跳牆+冰糖豬腳)」，一次即可備齊圍爐年菜。