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迎接新年號！日本公布2019年度漢字「令」　榜單驚見傑尼斯男團

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記者張方瑀／綜合報導

日本漢字能力檢定協會12日宣布，「令」以超過3萬票成為2019年度漢字，呼應德仁天皇即位，開啟日本「令和」元年。除了「令」之外，代表新年號的「新」、「和」也獲得第二、三名。特別的是，預計在2020年底暫停活動的傑尼斯偶像團體「嵐」，也以7029票名列第8。

日本漢字能力檢定協會連續第25年，在12月12日是日本「漢字之日」公布年度代表字。今年總票數共有21萬6325張，「令」以3萬427票居冠，「新」、「和」則分別以1萬4850票、1萬281票居後。與新年號令和有關的漢字，皆以高票闖入前3名，代表著日本民眾希望在2018年代表字「災」之後，可以迎接新的開始。

「令和」取自於和歌《萬葉集》中的「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」。首相安倍晉三表示，《萬葉集》是1200多年前收錄天皇、貴族、士兵或農民所詠唱的和歌，能代表日本豐富文化與傳統，也希望國民將此傳承給下一代。其中「和」字有著溫和、和平等良好寓意，因此已經被使用過19次，而「令」字則是第一次被使用。

入選前10名的漢字中，第4名開始依序是「變」（7749票）、「災」（7302票）、「嵐」（7029票）、「水」（6247票）、「風」（5996票）、「天」（5101票）、「稅」（4142票）。有趣的是，第8名「嵐」代表著預計在2020年底暫停活動的傑尼斯偶像團體嵐（Arashi）。

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