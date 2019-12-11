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綠營強攻「韓國瑜娘家」！地方人士：選情漸回穩、蘇治芬戰張家不能大意

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▲民進黨行動中常會前進雲林。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨行動中常會前進雲林，蘇治芬、劉建國力拼連任。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／雲林報導

民進黨行動中常會11日前進雲林，衝刺立委選情，綠營全力強攻國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬的家鄉。綠營地方人士分析，山線劉建國目前選情相對穩定，而海線面對藍營張家班來勢洶洶，蘇治芬以老縣長之姿對上藍營目前掌握縣府、地方派系的張榮味女兒張嘉郡，近來在黨內要角強力輔選下，選情已持續回穩，蘇治芬、劉建國均可望再連任。

雲林立委總統分成第一選區（海線），由民進黨爭取連任的蘇治芬對戰國民黨的張嘉郡；第二選區（山線）則由同樣是民進黨爭取連任的劉建國對上國民黨的謝淑亞。雲林縣之所以成為這次選戰的焦點，正是這裡也是國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬的家鄉，其家族在雲林當地蟬聯九屆議員，在去年全台「韓流」襲捲下，民進黨籍縣長李進勇角逐連任失利，由雲林張家班張榮味的妹妹張麗善勝出。

地方人士分析，雲林山線的劉建國是基層出身，自2009年以來已連任多屆立委，地方實力雄厚，且犀利的問政風格頗受好評，連任應該不成問題。不過，地方人士也指出，劉建國和謝淑亞同樣出身斗六，謝淑亞更曾擔任過古坑鄉長、雲林縣議員及斗六市長等職務，地方從政歷練豐沛，因此相較劉建國過去幾次爭取連任的對手，謝淑亞算是滿強的挑戰。因此，雖然劉建國選情相對穩定，但還是不能大意。

至於海線選情，地方人士表示，雖然雲林在總統選情有相當幅度領先，但海線立委選情仍呈現膠著。國民黨推出地方張派掌門人張榮味的女兒張嘉郡，其家族掌握農會、水利會系統，同時又有姑姑張麗善的縣府資源加持。

面對地方派系勢在必得，也讓綠營在最後一刻換上最強戰將蘇治芬應戰。而蘇治芬過去曾任國代、立委，2005年更打破國民黨長年執政，成為雲林首位非國民黨的縣長，四年後又以10萬票之差順利連任，2016年回鍋當選立委，這回再次對決張家，地方人士評估應能逐漸扭轉目前膠著選情。

地方人士也感嘆，近來有花生之亂，加上對手有縣府及地方資源挹注，這仗對蘇治芬來說並不好打。不過，隨著近來農委會陳吉仲主委10天連下雲林5趟與農民座談闢謠，再加上韓國瑜近來庶民形象崩盤，以及李佳芬家族砂石爭議等，在基層農民間口耳相傳，對綠營選情有正面幫助，近日總統蔡英文及民進黨主席卓榮泰等人也多次南下拉抬，可望替雲林選情注入強心針。

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