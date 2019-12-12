　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹開大選地下賭盤「韓國瑜勝！2.5倍」被抓！組頭對話曝光　賭客看呆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

▲新竹地檢署一周破獲3起選舉賭博。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署一周內查獲3起選舉賭博案，地檢署日前接獲情資指稱，新竹徐姓男子涉嫌經營六合彩簽賭站，檢方隨即指揮該局專案小組詳為蒐證，於11日上午持搜索票至徐男住處搜索，除了查扣相關證物外，檢方也將繼續釐清賭博集團相關金流。檢察官訊問徐男後，諭令以5萬元交保候傳。

▲2020大選賭盤熱？新竹地區一周查獲3起　檢察長親下指示：一定辦到底。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢警採證徐男手機內電磁紀錄，發現徐男以2020總統大選結果為標的，提供賭客下注。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢察官張瑞玲指揮新竹市警局偵查隊，於11日上午持搜索票前往徐男居住處，在現場查扣手機、六合手冊與簽單等物後，再經採證徐男手機內電磁紀錄，發現徐男以2020總統大選結果為標的，提供賭客下注之情事，檢方除了將徐男帶回，後續也將繼續釐清相關人流與金流。

據了解，組頭疑為韓粉，與友人對賭，開出韓國瑜與蔡英文PK盤，但韓國瑜贏就得2.5倍的獎金，蔡英文贏為1倍，警方自2人LINE對話，發現賭客向組頭下5千賭蔡英文贏，讓查獲的警方也感到意外，中南部賭盤都是開小英讓韓國瑜30萬，但這個組頭應是「鋼鐵韓粉」且是「錢多多」，才敢如此開盤。

消息人士指出，竹竹苗區，本來就是藍大於綠的盤勢，加上組頭是鋼鐵韓粉，因此才開出這樣的盤勢，研判組頭是韓粉無誤。而消息一傳出，立馬有賭客上網私下詢問「那裡還有開這種賭盤？中南部都是小英讓票，新竹還開這樣的盤，不怕輸死嗎？」

新竹檢方表示，本案是新竹地區一週內查獲的第3起六合彩簽賭站兼營選舉賭盤案，檢察長王文德極為重視，除慰勉辦案人員辛勞外，亦強調對於任何足以影響選舉結果之各類型外力干涉，檢方與轄內司法警察機關必定強力偵辦，也呼籲社會大眾切莫以身試法、心存僥倖。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽　花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你

►「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

►他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

ET快訊
不顧生理期！新北男性侵酒醉妹「生日快樂」　她醒來拼湊記憶崩潰
洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈驚見「飯店插座亮紅光」嚇壞
即／39分鐘連兩震！宜蘭近海4.0「極淺層地震」　新北有感
大驚喜！台北101「跨年秀」偷測試　新圖配求饒27字：拜託啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化女大生遭撞！飛到「田中躺18分鐘」命危　父崩潰：好多血塊

桃園砂石車相撞機車！駕駛一看驚「人卡輪下」　男騎士遭輾身亡

新竹開大選地下賭盤「韓國瑜勝！2.5倍」被抓！組頭對話曝光　賭客看呆

快訊／空軍士兵疑寢室燒床墊　台北防空飛彈營驚傳火警

涉暗助大陸官員「非法入境」　前記者坦承開人頭協會發邀請函

高檢認普悠瑪翻車案「偵查不完備」　台鐵16高層發回宜檢續查

阿里山公路「貨車翻覆」1死1傷！30歲男駕駛「受困」亡

2020大選賭盤熱？新竹地區一周查獲3起　檢察長親下指示：一定辦到底

情侶吵架失聯　女友報案救男友結果送他進牢籠

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂　她醒來拼湊記憶崩潰

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

躺在床上逛大街！墾丁新玩法　臥洋蔥車品美酒享受冬季暖陽

環保摺紙杯3步驟取代塑膠蓋　一體成型不再手殘打翻咖啡

彰化女大生遭撞！飛到「田中躺18分鐘」命危　父崩潰：好多血塊

桃園砂石車相撞機車！駕駛一看驚「人卡輪下」　男騎士遭輾身亡

新竹開大選地下賭盤「韓國瑜勝！2.5倍」被抓！組頭對話曝光　賭客看呆

快訊／空軍士兵疑寢室燒床墊　台北防空飛彈營驚傳火警

涉暗助大陸官員「非法入境」　前記者坦承開人頭協會發邀請函

高檢認普悠瑪翻車案「偵查不完備」　台鐵16高層發回宜檢續查

阿里山公路「貨車翻覆」1死1傷！30歲男駕駛「受困」亡

2020大選賭盤熱？新竹地區一周查獲3起　檢察長親下指示：一定辦到底

情侶吵架失聯　女友報案救男友結果送他進牢籠

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂　她醒來拼湊記憶崩潰

紐澤西槍擊6死！2槍手下車掃射　市長證實：槍手鎖定猶太商店

謝龍介預言「台南立委突破1席」韓國瑜當總統　平秀琳大驚：這麼指標！

彰化女大生遭撞！飛到「田中躺18分鐘」命危　父崩潰：好多血塊

桃園砂石車相撞機車！駕駛一看驚「人卡輪下」　男騎士遭輾身亡

12星座奴性指數排行榜！最會被「感情綁架」的居然是處女座

車體180度翻覆！老公踹開玻璃「2兒女」安全　她揭「背向乘坐」重要性

新竹開大選地下賭盤「韓國瑜勝！2.5倍」被抓！組頭對話曝光　賭客看呆

李紀珠當選全球玉山科技協會理事長

阿滴英文「違反勞基法2規定」　遭勞動局開罰四萬元！

台灣擠下韓國成為今年最大半導體設備市場

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

即／空軍士兵疑燒床墊　防空飛彈營傳火警

人妻酒醒發現遭撿屍　老公麻吉厚顏說斷片

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

普悠瑪翻車案16高層發回宜檢續查

阿里山公路貨車翻覆！駕駛「受困」亡

快訊／彰化男陳屍田中！生前曾曝打死妻

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

賣場老闆陳屍在台南　妻子下落不明

竹北出現超胸黑森林　熟女裸拍不怕冷

47歲爸不爽男嬰夜哭...狂毆致死

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

更多熱門

相關新聞

小英幕僚：韓拖時間讓辯論泡湯　把責任賴蔡頭上

小英幕僚：韓拖時間讓辯論泡湯　把責任賴蔡頭上

國民黨總統候選人韓國瑜陣營、台北市議員羅智強近期多次指控總統蔡英文，指定三立主辦總統大選辯論。不過，小英競辦幕僚指出，這是第一次有總統競選陣營，打著媒體立場為藉口，去拖延整合的寶貴時間，「反過來誣指蔡陣營迴避，看起來是打算拖延時間，讓辯論最後辦不成，但責任賴在蔡英文的頭上。」

張善政：我不覺得韓國瑜是草包

張善政：我不覺得韓國瑜是草包

洪慈庸：我是立院1985　處理300件軍中糾紛

洪慈庸：我是立院1985　處理300件軍中糾紛

陳其邁：台灣最美麗的風景是人、最富有的資產也是人

陳其邁：台灣最美麗的風景是人、最富有的資產也是人

打造小英台南競總新亮點

打造小英台南競總新亮點

關鍵字：

2020大選新竹市立委新竹縣總統大選選舉賭博賭盤新竹地檢

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

即／北海道宗谷北部　規模4.4地震

幫爸媽送早餐！6歲男童遭卡車輾斃

他拉屎往後一看！　手竟扯出「9.7m米色黏黏物」

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

何如芸驚爆4月提離婚　2兒子「無預警」被送走崩潰

小禎15年前清純長相曝光！　

台北101「跨年秀」偷測試！配求饒27字：拜託啦

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

根本吵不散！「越鬥越恩愛」4甜爆星座CP

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面