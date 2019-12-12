自由時報民調／蔡53.12％、韓15.47％　1.12％回答「唯一支持小英」

▲蔡賴配的民調支持度持續領先韓張配、宋余配。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

隨著總統大選進入最後倒數決戰期，藍、綠陣營皆加緊腳步爭取選民支持。在最新公布的民調中，蔡賴配支持度達到53.12％、韓張配15.47％、宋余配4.66％，另外還有25.63％的民眾尚未決定要投給誰。

根據《自由時報》12日公布的民調數據顯示，蔡賴配目前的支持度大幅領先另外兩組候選人，蔡、韓之間的差距來到37.65個百分點，比上次的調查結果多了整整7.19個百分點，可見綠營的選情並未受到卡神楊蕙如案影響；但由於先前韓國瑜呼籲支持者喊出「民調唯一支持蔡英文」，這次民調也特別將這一點列出來，共有1.12％的選民在接受調查時這麼回答。

▲韓國瑜認為民進黨的民調領先只是表象。（圖／記者翁進忠攝）

面對民調持續落後對手，打出「唯一支持蔡英文」的戰術也被認為太過危險，韓國瑜10日接受電視節目專訪時曾解釋，民調蓋牌戰術被外界稱為「絕招」，如果繼續依照假民調來打選戰，國民黨一樣會受到打擊，「我當然會掌握真實民調，我們會做滾動式的民調，因為真假差距太誇張了」、「別把我看傻，我不是一般國民黨員」。

至於內部民調的狀況，韓國瑜回答，其實蓋牌之後就沒有繼續做了，畢竟做再多也是不準確的，言談中並未正面回答先前的內部民調結果；他接著表示，蓋牌策略事先有跟幕僚討論過，雖然大家都認為有風險，但他覺得這只是表象，「對不起，今天對手是韓國瑜，我不跟你（民進黨）來這一套，我先砍斷你一隻手，然後你就繼續抹黑吧。」