美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日表示，總統川普最快可能在下周拍板聯準會（Fed）新任主席人選，目前共有4名候選人，川普已逐一與他們面談。

川普估下周拍板Fed新任主席

綜合外電報導，貝森特在瑞士達沃斯（Davos）受訪時指出，他正準備陪同川普出席世界經濟論壇，並預估川普即將就聯準會新任主席人選作出決定，時間點「可能就在下周」。貝森特形容，4名候選人都相當優秀，「我們已就此事深入討論，但最終決定權仍在總統手中」。川普已啟程前往達沃斯。

貝森特接受 CNBC 訪問時進一步說明，遴選程序自去年9月展開，最初共有11名具實力的人選，經過篩選後，目前僅剩4人，「總統已與所有候選人親自會面」。

現任主席鮑爾承受川普猛烈砲火 任期將於5月屆滿

聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於今年5月屆滿，但其理事任期仍持續至2028年，鮑爾本人尚未說明未來去向。鮑爾於2017年由川普提名出任聯準會主席，但川普重返白宮後，已多次公開抨擊鮑爾，指責他降息速度過慢。川普去年更批評聯準會總部翻修工程嚴重超支，司法部日前亦就鮑爾在國會的相關證詞發出傳票展開調查。鮑爾對此強烈不滿，並嚴正否認任何不法行為，國會兩黨也對川普政府此舉表達反對。

人選4搶1

目前浮上檯面的4名候選人包括，川普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會前理事沃許（Kevin Warsh）、聯準會現任理事華勒（Christopher Waller），以及貝萊德（BlackRock）債券投資長里德（Rick Rieder）。

這場人事角力近期出現變化。外界原本普遍看好哈塞特，但川普上周透露，他不太傾向提名哈塞特出任聯準會主席，原因在於擔心一旦哈塞特轉任，白宮將失去一名在經濟政策領域具高度影響力的重要發言人。

川普日前在白宮一場活動中對哈塞特表示，「其實我想讓你留在原位」。這番話究竟只是即興發言，或暗示核心圈內部討論方向已有轉變，外界仍在持續觀察。