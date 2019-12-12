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謝龍介預言「台南立委突破1席」韓國瑜當總統　平秀琳大驚：這麼指標！

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▲▼謝龍介分析，台南立委只要突破1席韓國瑜就當選總統。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）

▲謝龍介分析，台南立委只要突破1席韓國瑜就當選總統。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台南向來都被外界形容是「綠到出汁」的選區，但是台南市議員謝龍介繼上次嗆賭2700份雞排韓國瑜會贏90萬票之後，他再度大膽預言，台南的綠色鐵票已經鬆動，包括洪秀柱的南下參選、316的立委補選，都讓台南的選情有機會翻轉，只要藍營可以在台南贏得1席，韓國瑜就會當選總統。政論節目主持人平秀琳聽完大驚表示，「這麼指標！」

在11日播出的政論節目《平論無雙》當中，主持人平秀琳提問表示，台南立委王定宇是上一次立委大選的全國最高票，獲得15萬票，得票率72.4%，當時的選區是永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎，但是在這一把東區29里劃入選區，永康劃出去，這個選區在2018年大選，黃偉哲獲得5.6萬票，高思博獲得5.3萬票，總共只差2950票，這個選區綠軍並不像過去這麼壓倒性優勢，洪秀柱在這一次參選這個選區，有沒有可能翻盤？

謝龍介分析指出，過去林岱樺全國最高票的時候，後來遇到江玲君就落選，吳育昇全國最高票的時候，後來也落選，全國2300萬人聽到「全國最高票」都有一種特別的看法。

平秀琳表示，所以全國最高票是一個魔咒？

▲▼王定宇的選區已經重劃，可能讓選情產生變數？（圖／翻攝自平論無雙YouTube）

▲王定宇的選區已經重劃，可能讓選情產生變數？（圖／翻攝自平論無雙YouTube）

謝龍介進一步指出，王定宇就是全國最高票，但會發生什麼事情「我不知道」，當初的選區重劃，有跟中選會反映應該要有歷史的沿革，維持區域的完整性，台南東區就是國民黨最優勢的一區，可是中選會決定把東區切成兩半，29里劃入王定宇的選區，就是因人設事、量身訂做。

謝龍介描述在地方掃街的群眾反應，在夜市、菜市場跟群眾接觸，2、30年來無怨無悔投給民進黨的民眾，是真的被韓國瑜拿走了，他們願意參加韓國瑜的造勢場合但也強調，「我不是挺你們國民黨」這就是「眉角」所在，這些人立委票會不會投給國民黨，他很難斷言。

謝龍介分析，洪秀柱這一區尤其會產生大變化，因為洪秀柱高知名度，她光是在廟口坐著，媒體曝光度高，光是這一點聲量就超過王定宇，但是這樣是否能選贏，不知道，但是王定宇不可能躺著選，他如果躺著選，到最後會躺著喘。

謝龍介再提台南立委補選，今年3月16日的立委補選，他已經把那把台南給「翻鬆了」，當初黃偉哲立委選舉時在那一區贏了11萬票，14萬比3萬，而他在補選時把那一區讓民進黨只贏3600票，所以這兩區基本上「土已經被翻了一遍」所以自主性的選民會比較多。

▲▼聽完謝龍介的分析，平秀琳大驚，「這麼關鍵！這麼指標！」。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）

▲聽完謝龍介的分析，平秀琳大驚，「這麼關鍵！這麼指標！」。（圖／翻攝自平論無雙YouTube）

謝龍介大膽預測，現在雖然無法斷言台南選情是否一定會翻轉，但是在基層走動的感受是，群眾對國民黨候選人釋出溫暖，對於選情他不樂觀，也不悲觀，國民黨只要在台南突破1席，保證韓國瑜做中華民國總統。

平秀琳大驚，台南只要有1席立委，韓國瑜就贏了，這麼關鍵！這麼指標！

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