蔡英文能贏韓國瑜450萬票？　李佳芬嗆一個笑話：民進黨開心就好

▲李佳芬訪美10天，替丈夫韓國瑜爭取華僑選票。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬「代夫出征」美國，11日接受媒體專訪時，被問到力拚連任的總統蔡英文推測能贏韓450萬票，她回答，拿現在的民調數據推算選票，就是一個笑話，所以他們才會打出「請支持者拒絕表態」的戰術，讓民進黨開心。

根據《聯合報》報導，李佳芬在美國接受聯合報系的《世界日報》專訪，談到3組候選人的民調數字，她坦言很訝異有將近30％的選民沒有表態；但被問到有民調以每個百分點15萬票來計算，蔡能贏韓450萬票，她回答，拿現在的民調數字推估選票，只會變成一個笑話，這份數據拿出來，大家仔細想一想就會覺得好笑，畢竟如果蔡真的大幅領先，民進黨也不用繼續打韓，所以他們決定請支持者拒絕表態，讓蔡的民調飆升、讓綠營開心。

▲韓國瑜留在台灣跑行程。（圖／記者翁進忠攝）

據了解，李佳芬是在美國當地時間7日抵達華盛頓，並展開10天的拜票行程，當天參加首場僑胞造勢活動時，她在超過700名僑胞高喊勝選口號的熱烈氣氛中走上台，深深一鞠躬後，開始談及這次選舉讓全家人遭到外界放大鏡檢視，還有自己的心境。

李佳芬當時提到，2020年的總統大選充滿霸凌、抹黑等負面攻擊，是史上「最骯髒的選舉」，自己也因此變成全台「最愛干政的夫人」，但不論外界怎麼想，韓國瑜和她都不會害怕，因為僑胞帶給夫妻倆很多的溫暖。接著，韓國瑜也以預錄影片的方式驚喜登場，呼籲支持者記得要在2020年1月11日回台投票。