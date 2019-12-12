蔡英文競辦幕僚：韓國瑜拖時間讓辯論泡湯　把責任賴小英頭上

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜陣營、台北市議員羅智強近期多次指控總統蔡英文，指定三立主辦總統大選辯論。不過，小英競辦幕僚分析，這是第一次有總統競選陣營，打著媒體立場為藉口，去拖延整合的寶貴時間，「反過來誣指蔡陣營迴避，看起來是打算拖延時間，讓辯論最後辦不成，但責任賴在蔡英文的頭上。」

回顧2016年總統電視辯論會，非由單一特定媒體主辦，而是由三立電視、公共電視台、《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》、《蘋果》、中央通訊社、沃草、及Google聯合舉辦。

因此，據了解，在2020年總統電視辯論會的舉辦上，蔡英文陣營的態度從未有不願辯論，或是挑選特定媒體的狀況。小英競辦幕僚表示，早在10月初，就已經成立辯論因應小組，目的就是要做好總統、副總統的政見發表、辯論會的準備。

小英競辦幕僚指出，競選團隊的幕僚群在10初就組成因應辯論的專案小組，分別就各國政領域政績政策的彙整、論述，以及現場發表、辯論的預判演練進行整體的籌備，而總統蔡英文和副總統候選人賴清德近日也已經開始就相關資料、政策內容等與團隊討論準備。

小英競辦幕僚表示，從2012年到2016年，總統大選的辯論會都是主要媒體聯合舉辦，合辦的媒體除了公視、中央社，其他媒體本來就各有立場，但從來也沒有因為某家媒體被說是統媒，或者有特定立場就拒絕參加。

小英競辦幕僚指出，反倒是這次忽然殺出台北市議員羅智強，一再造謠蔡英文只願意參加三立辦的辯論，「真的是第一次有總統競選陣營，打著媒體立場為藉口，去拖延媒體整合的寶貴時間。」

該幕僚分析，羅智強不願意讓媒體去整合協調，反過來誣指蔡陣營迴避，看起來是打算拖延時間，讓辯論最後辦不成，但責任賴在蔡英文的頭上。

對此，《ETtoday新聞雲》11日獨家取得本次有向各陣營提出的企劃書，競辦幕僚分析，公共電視、三立電視都提出完整的辯論企劃，包括辯論方式、場地與新聞動線規劃、人員接待等等，都有清楚的說明。

幕僚表示，至於羅智強強力推銷的中天、Ｔ台，中天是一頁A4的資料，T台則是兩頁。他們認為，嚴肅的總統大選辯論，被對手拿來當談判籌碼，實在很廉價。

▼三立新聞，總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）



▼中天電視（左）與TVBS（右），總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）



▼公共電視總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）



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