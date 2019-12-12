　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文競辦幕僚：韓國瑜拖時間讓辯論泡湯　把責任賴小英頭上

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜陣營、台北市議員羅智強近期多次指控總統蔡英文，指定三立主辦總統大選辯論。不過，小英競辦幕僚分析，這是第一次有總統競選陣營，打著媒體立場為藉口，去拖延整合的寶貴時間，「反過來誣指蔡陣營迴避，看起來是打算拖延時間，讓辯論最後辦不成，但責任賴在蔡英文的頭上。」

回顧2016年總統電視辯論會，非由單一特定媒體主辦，而是由三立電視、公共電視台、《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》、《蘋果》、中央通訊社、沃草、及Google聯合舉辦。

因此，據了解，在2020年總統電視辯論會的舉辦上，蔡英文陣營的態度從未有不願辯論，或是挑選特定媒體的狀況。小英競辦幕僚表示，早在10月初，就已經成立辯論因應小組，目的就是要做好總統、副總統的政見發表、辯論會的準備。

小英競辦幕僚指出，競選團隊的幕僚群在10初就組成因應辯論的專案小組，分別就各國政領域政績政策的彙整、論述，以及現場發表、辯論的預判演練進行整體的籌備，而總統蔡英文和副總統候選人賴清德近日也已經開始就相關資料、政策內容等與團隊討論準備。

小英競辦幕僚表示，從2012年到2016年，總統大選的辯論會都是主要媒體聯合舉辦，合辦的媒體除了公視、中央社，其他媒體本來就各有立場，但從來也沒有因為某家媒體被說是統媒，或者有特定立場就拒絕參加。

小英競辦幕僚指出，反倒是這次忽然殺出台北市議員羅智強，一再造謠蔡英文只願意參加三立辦的辯論，「真的是第一次有總統競選陣營，打著媒體立場為藉口，去拖延媒體整合的寶貴時間。」

該幕僚分析，羅智強不願意讓媒體去整合協調，反過來誣指蔡陣營迴避，看起來是打算拖延時間，讓辯論最後辦不成，但責任賴在蔡英文的頭上。

對此，《ETtoday新聞雲》11日獨家取得本次有向各陣營提出的企劃書，競辦幕僚分析，公共電視、三立電視都提出完整的辯論企劃，包括辯論方式、場地與新聞動線規劃、人員接待等等，都有清楚的說明。

幕僚表示，至於羅智強強力推銷的中天、Ｔ台，中天是一頁A4的資料，T台則是兩頁。他們認為，嚴肅的總統大選辯論，被對手拿來當談判籌碼，實在很廉價。

▼三立新聞，總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）

▲▼中天電視、TVBS、三立新聞，總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）▲▼中天電視、TVBS、三立新聞，總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）

▼中天電視（左）與TVBS（右），總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）

▲▼中天電視、TVBS、三立新聞，總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）▲▼中天電視、TVBS、三立新聞，總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）

▼公共電視總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）

▲▼公共電視總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）▲▼公共電視總統辯論企劃書。（圖／讀者提供）

其他人也看了這些...

「蔡英文已在準備辯論」　阮昭雄疑韓國瑜找藉口：擔心表現不佳？
韓陣營簽三立辯論授權書！羅智強：蔡英文不是皇帝　「請妳拿出格調」
蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊：擔心護唇膏造假事件重演？

更多熱門新聞...

總統辯論喬不定　韓國瑜競辦4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦
蔡英文挑綠媒辦辯論？　蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息
挑綠媒辦辯論　羅智強嗆：蔡英文占盡便宜與卡神無異

白白胖胖也是一種美

ET快訊
不顧生理期！新北男性侵酒醉妹「生日快樂」　她醒來拼湊記憶崩潰
洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈驚見「飯店插座亮紅光」嚇壞
即／39分鐘連兩震！宜蘭近海4.0「極淺層地震」　新北有感
大驚喜！台北101「跨年秀」偷測試　新圖配求饒27字：拜託啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文競辦幕僚：韓國瑜拖時間讓辯論泡湯　把責任賴小英頭上

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

成立海外主權基金賺錢有共識！　張善政：我不覺得韓國瑜是草包

綠營強攻「韓國瑜娘家」！地方人士：選情漸回穩、蘇治芬戰張家不能大意

陳玉珍夾指後頭痛！再住進「一般病房」　金門醫院說話了

柯文哲暗示2024最強勁敵　侯友宜：好朋友嘜相害

接見好人好事代表！陳其邁：台灣最美麗的風景是人、最富有的資產也是人

獨／總統辯論4媒體搶主辦企劃書曝光　蔡英文10月已成立辯論專案小組

韓國瑜登2019政治熱搜第一！　蟬聯2年奪雙冠王、黃捷嗆韓拿第三

民進黨布局吳思瑤選2022台北市長？陳菊：鼓勵支持她的人生規劃

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

蔡英文競辦幕僚：韓國瑜拖時間讓辯論泡湯　把責任賴小英頭上

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

成立海外主權基金賺錢有共識！　張善政：我不覺得韓國瑜是草包

綠營強攻「韓國瑜娘家」！地方人士：選情漸回穩、蘇治芬戰張家不能大意

陳玉珍夾指後頭痛！再住進「一般病房」　金門醫院說話了

柯文哲暗示2024最強勁敵　侯友宜：好朋友嘜相害

接見好人好事代表！陳其邁：台灣最美麗的風景是人、最富有的資產也是人

獨／總統辯論4媒體搶主辦企劃書曝光　蔡英文10月已成立辯論專案小組

韓國瑜登2019政治熱搜第一！　蟬聯2年奪雙冠王、黃捷嗆韓拿第三

民進黨布局吳思瑤選2022台北市長？陳菊：鼓勵支持她的人生規劃

羽球年終賽／5台將小組第二戰　戴資穎今午後對決依瑟儂拚首勝

害怕針頭！他體檢抽血嚇到掩面哭喊「啊～～」　網友笑瘋：不當演員可惜了

蔡英文競辦幕僚：韓國瑜拖時間讓辯論泡湯　把責任賴小英頭上

昆凌深夜放閃周杰倫！　「我還是想謝謝你」網淪陷：甜到我頭殼疼

快訊／空軍士兵疑寢室燒床墊　台北防空飛彈營驚傳火警

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓國瑜嗆罷韓遊行　尹立5點回應：裝可憐

獨／總統辯論4媒體搶主辦企劃書曝光

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假民調

獨／「鋼鐵H夾克」加碼20件「韓國瑜親筆簽名」

綠營強攻「韓國瑜娘家」！地方人士：選情漸回穩、蘇治芬戰張家不能大意

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

張善政：我不覺得韓國瑜是草包

開直播遭謝和弦亂版　柯P：我找朋友去關心一下

韓國瑜：心中沒任何對不起高雄市民

影／韓辦出示公文打臉黃國昌　王淺秋：拿不出證據就閉嘴

柯暗示2024最強勁敵　侯：好朋友嘜相害

民眾黨開轟「長照2.0」　吳欣盈建議參考美退休金制

更多熱門

相關新聞

張善政：我不覺得韓國瑜是草包

張善政：我不覺得韓國瑜是草包

國民黨副總統候選人張善政11日晚間於台中市西屯區舉辦青年座談。談到外界對於國民黨總統候選人韓國瑜經常被嘲諷「草包」的形象，張善政表示「我不覺得他是草包」，且兩人對於替國家增財有相同的想法。

洪慈庸：我是立院1985　處理300件軍中糾紛

洪慈庸：我是立院1985　處理300件軍中糾紛

陳其邁：台灣最美麗的風景是人、最富有的資產也是人

陳其邁：台灣最美麗的風景是人、最富有的資產也是人

一周破3起選舉賭盤　竹檢察長：辦到底

一周破3起選舉賭盤　竹檢察長：辦到底

打造小英台南競總新亮點

打造小英台南競總新亮點

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文民進黨2020大選韓國瑜民進黨

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

幫爸媽送早餐！6歲男童遭卡車輾斃

他拉屎往後一看！　手竟扯出「9.7m米色黏黏物」

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

台北101「跨年秀」偷測試！配求饒27字：拜託啦

為火山倖存者　紐西蘭急加訂人皮

何如芸驚爆4月提離婚　2兒子「無預警」被送走崩潰

小禎15年前清純長相曝光！　

姐顫抖報案：弟弟窒息！一通電話神轉

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面