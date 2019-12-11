　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假的...綠營議員很怕幫站台

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴清德與賴品妤抵萬里昭靈宮參拜。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供）

▲賴清德已多次為賴品妤輔選拜票。（資料照／2020蔡英文總統連任辦公室提供）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

民進黨新北市第12選區立委候選人賴品妤網路聲量高，傳出一份綠營內部民調已逼近國民黨對手李永萍，差距不到3％。不過，地方人士表示，賴品妤日前萬里競總成立大會，人數不到李永萍的一半，連動員都動不出人來，「假民調假的太誇張」。

不僅如此，地方人士透露，賴品妤選區內的民進黨籍市議員林裔綺、周雅玲，其實很怕幫忙站台，原因在於擔心賴品妤此次落選後將參選下屆議員選舉，屆時賴品妤將成為現任議員的潛在敵人。

根據綠營內部一份民調顯示，賴品妤選情從一開始落後20%，已經急起直追，現在僅落後對手李永萍3%，有機會挑戰不可能的任務，尤其在11月之後，出身金山萬里的副總統候選人賴清德接下賴品妤的競總主委，為賴陣營打下強心針，賴清德也多次陪同賴品妤掃街拜票，增強地方組織戰，讓賴品妤的選情後勢看漲。

▲賴品妤萬里競總成立大會。（圖／賴品妤競選辦公室提供）

▲賴品妤萬里競總成立大會。（圖／賴品妤競選辦公室提供）

對於綠營民調只差3%，地方人士分析，這是賴品妤陣營「暗夜吹哨」壯膽的策略，目的之一是邊緣化時力參選人賴嘉倫，畢竟選舉已倒數一個月，地方根本不知道他要選，也沒看到人，不過，對於賴品妤陣營稱民調已拉到誤差範圍內，「地方人士都覺得假民調假的太誇張，根本就是講給自己壯膽用。」

地方人士指出，賴品妤11月30日舉辦萬里競選總部成立大會，不約而同與李永萍撞場較勁，結果賴品妤的場最多300人而已，李永萍則有超過800人參加，「他們（賴）連動員都動不出人來，這是他們最麻煩的地方。」

事實上，賴品妤所在的新北市第12選區內，包含兩個議員選區，其一是「瑞芳、平溪、雙溪、貢寮」的民進黨籍林裔綺；另一區則是「汐止、萬里、金山」，藍綠各有2席，民進黨籍的有周雅玲和張錦豪。

地方人士分析，賴品妤是標準的「新系小公主」，父親前民進黨立委賴勁麟又是新系金主，因此自賴品妤宣布參選以來，新系議員張錦豪就帶著賴品妤跑活動，反觀非新系的林裔綺、周雅玲則是閃得遠遠的，只有總部成立才勉強公開亮相。

至於「非新系議員」閃躲的原因，地方人士透露，因為賴品妤還年輕，地方上雖然認為賴此次勝選的機會不大，但若持續深耕地方、累積知名度，兩年後仍有可能參選議員選舉，屆時賴品妤將會成為林裔綺、周雅玲最大的潛在敵人，這一些早已是地方上公開的秘密。

其他人也看了這些...

總統辯論喬不定　韓國瑜競辦4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦
蔡英文挑綠媒辦辯論？　蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息
挑綠媒辦辯論　羅智強嗆：蔡英文占盡便宜與卡神無異

白白胖胖也是一種美

ET快訊
時代雜誌2019年風雲人物揭曉！瑞典「氣候少女」桑柏格
陶喆被直擊「深夜載辣妹回家」　經紀人鬆口曝內幕
屎沒拉乾淨！他探頭看下體　手一扯跑出「9.7m米色黏黏物」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜登2019政治熱搜第一！　蟬聯2年奪雙冠王、黃捷嗆韓拿第三

民進黨布局吳思瑤選2022台北市長？陳菊：鼓勵支持她的人生規劃

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假的...綠營議員很怕幫站台

韓國瑜嗆遊行「不合法」侮辱高雄市民！罷韓團體氣炸：裝可憐驅動韓粉

獨／海外僑胞都在問！「鋼鐵H夾克」限量1000件　加碼20件「韓國瑜親筆簽名」

時力推2020大選募款小物　雨傘竟找嘸廠商製作

民眾黨開轟「長照2.0」2026破產　吳欣盈建議採401K退休金制度

柯文哲鬆口選2024　宋楚瑜不耐：追求4年後彩霞不如扎根

桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

旅行箱創辦人陳志彬參選立委提超有感政見　國道超車道限速160

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

韓國瑜登2019政治熱搜第一！　蟬聯2年奪雙冠王、黃捷嗆韓拿第三

民進黨布局吳思瑤選2022台北市長？陳菊：鼓勵支持她的人生規劃

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假的...綠營議員很怕幫站台

韓國瑜嗆遊行「不合法」侮辱高雄市民！罷韓團體氣炸：裝可憐驅動韓粉

獨／海外僑胞都在問！「鋼鐵H夾克」限量1000件　加碼20件「韓國瑜親筆簽名」

時力推2020大選募款小物　雨傘竟找嘸廠商製作

民眾黨開轟「長照2.0」2026破產　吳欣盈建議採401K退休金制度

柯文哲鬆口選2024　宋楚瑜不耐：追求4年後彩霞不如扎根

桃園立委參選人趙正宇控對手加重誹謗　陳學聖：讓事實說明白

旅行箱創辦人陳志彬參選立委提超有感政見　國道超車道限速160

快訊／時代雜誌2019年度風雲人物：瑞典「氣候少女」桑柏格

調查指「民眾爆買更多健康保險」　政大教授彭金隆：台灣人仍對未來保障沒信心

初次「見家長」的6個重要注意事項！做好這些讓男友父母留下好印象

21歲小鮮肉當眾告白蔡依林... 羞認「喜歡被姐姐照顧」！

舉重世界盃／郭婞淳越級挑戰64公斤量級　挺舉奪金抓舉、總和鍍銀

調戲李一桐慘被捏耳朵賞巴掌　李現《劍王朝》哭喊被「家暴」

東森自然美今年業績飆升8成　王令麟親訪各店士氣大振：明年一定更賺！

根本吵不散！「越鬥越恩愛」4甜爆星座CP　天生歡喜冤家…你們上榜沒

羽球年終賽／王子維壓軸拼球王桃田賢斗　遭直落二吞小組首敗

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂　她醒來拼湊記憶崩潰

政治熱門新聞

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓國瑜：心中沒任何對不起高雄市民

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝

韓國瑜：中國是個概念　中華文化是信念

艦長P圖韓不雅照　寶傑崩潰：我命真大

館長反韓國瑜：國民黨自己推開我

影／韓辦出示公文打臉黃國昌　王淺秋：拿不出證據就閉嘴

「鋼鐵H夾克」開賣！韓國瑜嗆綠：確定你們詢問度破表？

表態競逐2024　柯文哲：沒有意外的話會選

韓國瑜呼籲「沖脫泡蓋送」嗆罷韓：不要動員

開直播遭謝和弦亂版　柯P：我找朋友去關心一下

回應「落跑市長」　韓國瑜：沒對不起高雄市民

阮昭雄：蔡英文已在準備辯論

苗栗通過200億預算　連26年未刪

更多熱門

相關新聞

獨／「鋼鐵H夾克」加碼20件「韓國瑜親筆簽名」

獨／「鋼鐵H夾克」加碼20件「韓國瑜親筆簽名」

民進黨推出飛行夾克當募款小物後，國民黨總統候選人韓國瑜也宣布藍營版「鋼鐵H夾克」將以公益方式販售。據透露，韓國瑜這件「鋼鐵H夾克」詢問度破表，連海外僑胞都頻頻追問，因此韓陣營加碼20件，上面還會有韓國瑜本人親筆簽名！

時力推募款小物　雨傘竟找嘸人做

時力推募款小物　雨傘竟找嘸人做

立委參選人鄭宏輝　3錦囊打造青創市場

立委參選人鄭宏輝　3錦囊打造青創市場

柯選2024　宋：追求彩霞不如扎根

柯選2024　宋：追求彩霞不如扎根

韓辦公布「空心蔡」經濟鎖國5大困境！

韓辦公布「空心蔡」經濟鎖國5大困境！

關鍵字：

賴品妤賴清德立委民進黨2020大選2020新北市立委

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

小禎15年前清純長相曝光！　

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面