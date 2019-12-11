賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假的...綠營議員很怕幫站台

▲賴清德已多次為賴品妤輔選拜票。（資料照／2020蔡英文總統連任辦公室提供）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

民進黨新北市第12選區立委候選人賴品妤網路聲量高，傳出一份綠營內部民調已逼近國民黨對手李永萍，差距不到3％。不過，地方人士表示，賴品妤日前萬里競總成立大會，人數不到李永萍的一半，連動員都動不出人來，「假民調假的太誇張」。

不僅如此，地方人士透露，賴品妤選區內的民進黨籍市議員林裔綺、周雅玲，其實很怕幫忙站台，原因在於擔心賴品妤此次落選後將參選下屆議員選舉，屆時賴品妤將成為現任議員的潛在敵人。

根據綠營內部一份民調顯示，賴品妤選情從一開始落後20%，已經急起直追，現在僅落後對手李永萍3%，有機會挑戰不可能的任務，尤其在11月之後，出身金山萬里的副總統候選人賴清德接下賴品妤的競總主委，為賴陣營打下強心針，賴清德也多次陪同賴品妤掃街拜票，增強地方組織戰，讓賴品妤的選情後勢看漲。





▲賴品妤萬里競總成立大會。（圖／賴品妤競選辦公室提供）

對於綠營民調只差3%，地方人士分析，這是賴品妤陣營「暗夜吹哨」壯膽的策略，目的之一是邊緣化時力參選人賴嘉倫，畢竟選舉已倒數一個月，地方根本不知道他要選，也沒看到人，不過，對於賴品妤陣營稱民調已拉到誤差範圍內，「地方人士都覺得假民調假的太誇張，根本就是講給自己壯膽用。」

地方人士指出，賴品妤11月30日舉辦萬里競選總部成立大會，不約而同與李永萍撞場較勁，結果賴品妤的場最多300人而已，李永萍則有超過800人參加，「他們（賴）連動員都動不出人來，這是他們最麻煩的地方。」

事實上，賴品妤所在的新北市第12選區內，包含兩個議員選區，其一是「瑞芳、平溪、雙溪、貢寮」的民進黨籍林裔綺；另一區則是「汐止、萬里、金山」，藍綠各有2席，民進黨籍的有周雅玲和張錦豪。

地方人士分析，賴品妤是標準的「新系小公主」，父親前民進黨立委賴勁麟又是新系金主，因此自賴品妤宣布參選以來，新系議員張錦豪就帶著賴品妤跑活動，反觀非新系的林裔綺、周雅玲則是閃得遠遠的，只有總部成立才勉強公開亮相。

至於「非新系議員」閃躲的原因，地方人士透露，因為賴品妤還年輕，地方上雖然認為賴此次勝選的機會不大，但若持續深耕地方、累積知名度，兩年後仍有可能參選議員選舉，屆時賴品妤將會成為林裔綺、周雅玲最大的潛在敵人，這一些早已是地方上公開的秘密。

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