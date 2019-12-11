獨／海外僑胞都在問！「鋼鐵H夾克」限量1000件　加碼20件「韓國瑜親筆簽名」

▲藍營大老們日前穿「新戰服」，出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿、呂欣玫／台北報導

民進黨推出飛行夾克當募款小物後，國民黨總統候選人韓國瑜也宣布藍營版「鋼鐵H夾克」將以公益方式販售。據透露，韓國瑜這件「鋼鐵H夾克」詢問度破表，連海外僑胞都頻頻追問，因此韓陣營加碼20件，上面還會有韓國瑜本人親筆簽名！

韓國瑜日前舉行新北團結大造勢，穿上印有H字樣的新戰袍「鋼鐵H夾克」在8萬人面前首次亮相，沒想到新戰袍一曝光就遭粉絲敲碗詢問，辦公室電話響不停。

對此，韓國瑜10日表示，飛行外套原先雖不打算對外販售，但在極力爭取之下，將舉辦公益販售活動，限量販售1000件、還有20件加碼神秘驚喜。據了解，這20件加碼神秘驚喜，正是韓國瑜的親筆簽名，販售價格則尚未曝光。

該款「鋼鐵H夾克」以藏青藍為主色調，右胸前繡有大大的白色「H」字樣代表「韓」，左胸前的胸徽則是融合國旗色系與國徽的戰士，搭配「Iron Han」代表韓國瑜是為了國家出征的戰士，內裡則以亮橘呈現撞色感設計。

另外，韓國瑜緊接在民進黨宣布《護國保台 為民主而戰》飛行夾克開賣後，才曝光「鋼鐵H夾克」販售詳情，還於臉書貼文中狠酸民進黨「先出不算贏爆紅才是贏」、「確定你們詢問度破表嗎」、「32天後也要贏」。

▲鋼鐵H夾克。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



►「韓張配」確定了！你還等什麼？