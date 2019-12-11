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新竹青年站出來！鄭宏輝提「3錦囊」　要讓青創遍地開花

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▲新竹青年站出來！鄭宏輝提「3錦囊」　要讓青創遍地開花。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲鄭宏輝邀請到在地知名青創店家「原來如此工作室」陶藝工作室、「戲棚下」炸雞店、「覓雪」雪花冰，了解在地青年的創業之路。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市立委參選人鄭宏輝11日舉辦「青年創業接地氣最有力」政策記者會，邀請到在地知名青創店家「原來如此工作室」陶藝工作室、「戲棚下」炸雞店、「覓雪」雪花冰，了解在地青年的創業之路。鄭宏輝指出，根據知名人力銀行調查，35歲以下的青年有超過8成想創業，但現行政府在談到創業較少注意到創業金字塔底層龐大、數量最多的微型創業。所以務實的青年創業應該要接地氣，「把在地問題變商機」，因此他提出青創三錦囊，期盼設立新竹青年創業學院，政府加強輔導機制，成立青創行銷平台，以此協助青年創業。

▲新竹青年站出來！鄭宏輝提「3錦囊」　要讓青創遍地開花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲劉靚瑜說，目前工作室主要專注的陶藝教學上，他們不以「一次性的體驗」為目的，而是希望透過從頭到尾完成一件作品的方式，讓所有人體驗工藝的美好。

現場宛如小型產品發表會，各個青創店家除了分享創業經驗之外，也藉此機會介紹自家產品。「原來如此工作室」共同創辦人劉靚瑜說，目前工作室主要專注的陶藝教學上，他們不以「一次性的體驗」為目的，而是希望透過從頭到尾完成一件作品的方式，讓所有人體驗工藝的美好。劉靚瑜也說，當初工作室創立之初面臨的就是資金問題，也曾申請文化部圓夢計畫，但申請需要大量照片，資金不足下很難達成，而申請老屋補助，作業時程長，租了房子無法馬上用，房租對於創業者也是沉重負擔。

▲新竹青年站出來！鄭宏輝提「3錦囊」　要讓青創遍地開花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲「戲棚下」炸雞店負責人陳宥達（藍圍裙）分享自家特色產品「唐揚雞塊」。

「戲棚下」炸雞店負責人陳宥達分享自家特色產品「唐揚雞塊」，也分享創業甘苦，他說原本在中國工作，也想像過在中國開店創業，但在林智堅市長上任後，見到新竹正在發生改變，而旅日多年的父親也在此時決定退休回來新竹，這間老店對她來說串起了夢想與父子關係的橋樑。陳宥達指出許多有意創業的年輕人有好手藝，卻不見得懂得商業營運的Know How，政府應該以「專案輔導」的方式，為青創業者提供專業評估，才能提高青創存活率，讓城市蓬勃發展充滿活力。

▲新竹青年站出來！鄭宏輝提「3錦囊」　要讓青創遍地開花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲「覓雪」雪花冰負責人楊英典分享自家新產品「芝麻糊」。

「覓雪」雪花冰負責人楊英典也分享自家新產品「芝麻糊」，他說，「覓雪」的產品使用的都是在地食材，期望能作出讓所有人對新竹有興趣的產品。楊英典也說「新竹不是美食沙漠」，希望能夠串連特色店家，成為新竹城市特色。

鄭宏輝在現場提出青創三錦囊，第一，主張設立「新竹青年創業學院」，透過財務規劃課程、商業模式評估諮詢，讓有創業夢的年輕人能夠培養創業、經營管理能力。第二，針對地方需求滾動式修正相關條例，當青創業者在第一線開疆闢土，政府應該要做最強的後援部隊，提供適當的法規輔導，解決各種疑難雜症。而政府在青年就業貸款的措施上也應該「簡政便民」，簡化流程，讓有能力但缺乏資金的年輕人更容易取得貸款。第三，建立青創行銷平台協助業者。鄭宏輝指出，應該透過公部門資源與青創業者結合，協助青創業者行銷，讓青創業者被更多人看見。

▲新竹青年站出來！鄭宏輝提「3錦囊」　要讓青創遍地開花。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹青年站出來！鄭宏輝提「3錦囊」　要讓青創遍地開花。（圖／記者陳凱力翻攝）

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