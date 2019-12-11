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韓辦公布「空心蔡」鎖國5大困境！讓台灣成世界經濟版圖孤兒

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▲韓國瑜競選總部總部回應黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓陣營記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室11日由國政顧問經濟組召集人林祖嘉、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新上午召開記者會，林祖嘉提出台灣面臨鎖國5大困境，也拿出數據質疑總統蔡英文執政後，對國家經濟毫無作為。

林祖嘉指出，台灣面臨鎖國5困境：一、無法與國際經濟整合，兩岸關係不佳，影響台灣經濟。二、五缺六失影響企業投資意願。三、數位化新興科技投資創新動能不足。四、人才高出低進，不利產業升級。五、企業轉型升級太慢，產業結構調整不易。

林祖嘉以提出亞洲主要國家簽FTA情形的數據並分析出RCEP與CPTPP的效益，質疑蔡英文執政後，對國家經濟毫無作為。

林祖嘉拿出數據資料顯示，在RCEP與CPTPP經濟體的比較中，RCEP是由中國大陸、印度、印尼、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、泰國、馬來西亞、汶萊、越南、新加坡、日本、紐西蘭、澳大利亞等國家組成，其GDP佔全球比重達30.7%、人口數佔全球比重48.6%；而CPTPP由加拿大、智利、墨西哥、秘魯、馬來西亞、汶萊、越南、新加坡、日本、紐西蘭、澳大利亞等國家組成，其GDP佔全球比重達12.9%、人口數佔全球比重6.9%。

而亞洲主要國家洽簽FTA情形，新加坡已生效32國、21個FTA，佔貿易總額76%；韓國已生效51國、14個FTA，佔貿易總額64%；日本已生效16國、14個FTA，佔貿易總額22.7%；中國大陸已生效21國、13個FTA，佔貿易總額33%。

但台灣僅已生效8國、7個FTA，佔貿易總額9%。雖去年有跟巴拉圭或史瓦帝尼簽署FTA，但僅才0.001%經濟效益，安撫作用比較大，對我國貿易自由化影響程度是非常小的。相較之下，加入RCEP與CPTPP才可重新再造台灣產業競爭力。

林祖嘉表示，韓國瑜對經濟產業政策提出之主張為建設自由開放的經貿環境，因此韓國瑜當選將全力推動自由經濟島，並積極申請加入CPTPP與RCEP與其他國家洽簽雙邊FTA；推行「自由貿易經濟特區」，發展台灣成為「自由經濟島」；在確保臺灣主權及經濟安全下，推動兩岸經貿關係正常化，重新協商ECFA。

王淺秋點出我國面臨的鎖國困境導致台灣台灣經濟呈現弱化現況，蔡英文在國際經濟政策「跳票都稱不上，因為連開票都沒有」，她提出質疑，蔡英文只會拿著人民納稅錢跑選舉行程，口口聲聲說國政優先，現實是被數據打臉，「蔡英文除了整天喊口號外，真的有為了國家做事嗎?」相較之下，現況是「鎖國的蔡英文VS.開放的韓國瑜」，台灣經濟不能再讓「空心蔡」惡搞下去。

王淺秋強調，現在有必要讓財經政策回歸專業判斷，以落實政策穩定、透明與可預測。更要改善投資環境，提供適當租稅優惠，吸引海外臺商與國際企業來臺投資，如此才能將台灣經濟導回正軌。

▲韓國瑜競選總部總發言人王淺秋。（圖／記者林敬旻攝）


另外，韓國瑜陣營也公布「十大政見檢視表」

推動南南合作：
加強多邊貿易，爭取合作促成農漁外銷訂單，積極舉辦及參與貿易商展！

領導招商引資小組：
成立工策會，促進重大民間投資，創造就業機會，活化促參及公有地開發，射出「金融三箭」，再創高雄經濟繁榮！

發展旅遊產業鏈：
推動醫療觀光、特色觀光，行銷高雄，爭取國際郵輪靠泊高雄港，打造愛情產業鏈，讓全世界看見高雄！

落實中英文雙語教育：
雙語教育「四箭齊發」，推動數位苗圃計畫、數位雙語教育，公用頻道增加雙語節目，深植孩子競爭力！

優化高雄交通路網：
刨鋪道路，嚴控施工品質，減少重複挖掘，捷運持續延伸，改善偏鄉交通，加速推動公車式小黃！

成立青年局、催生青創基金：
啟動「北漂公務員返鄉服務計畫」，編列3億元預算幫助改善青年創業環境，尋找天使基金、民間企業協力創業！

南海科技首都：
打造生物科技產業聚落，輔導具潛力與未來性的技術產業，扶植遊戲電競產業，成立南臺灣首創智慧科技基地！

改善空汙及水質：
空氣品質指標(AQI)良率穩定提升，工廠汙染排放量達歷年最低，二行程機車汰舊全國最高，加速鋪設汙水管線！

推行世代共好政策：
109年起，第一胎津貼至2萬元，南臺灣首座新建社會住宅動工，廣設公共托育家園！

向校園毒品宣戰：
凝聚警區、校區及社區三區力量，強化校園毒品防制，成立120站「社區毒品防制關懷站」，積極入班反毒宣導！

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