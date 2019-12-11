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時力推2020大選募款小物　雨傘竟找嘸廠商製作

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▲▼時代力量推出2020大選募款小物。（圖／取自時代力量2020競選官網）

▲時代力量推出2020大選募款小物。（圖／取自時代力量2020競選官網）

記者林銘翰／台北報導

距離2020大選進入倒數31天，時代力量11日舉行記者會公布「2020競選官網」、募資影片與募款小物。時力秘書長吳佩芸表示，時代力量不是一個有財團、金權作為後盾的大黨，也不跟財團拿取任何不該拿的經費，更不是由富二代、政二代把持的政黨，需要大家的支持，才得以以真正落實「人民的立法院」，因此推出包括杯墊、帆布袋及雨傘等3樣募款小物。

吳佩芸介紹，本次時力競選官網的設計主視覺就是以「公平正義、改變台灣」為出發點，代表時力不僅要改變台灣，更是要改變政治、生活，並且落實世代正義、司法改革、勞權保障以及環境永續。吳佩芸說，這次的競選官網也有相當完整的政策區塊，詳細說明政策的細節，讓選民們可以更深入地了解，做出最好的選擇。

吳佩芸接著表示，時代力量是一個小黨，並非有財團、金權作為後盾的大黨，也不跟財團拿取任何不該拿的經費，更不會是一個由富二代、政二代把持的政黨，因此需要大家的支持，以真正落實「人民的立法院」。

吳佩芸說明，本次時代力量推出了包括杯墊、帆布袋及雨傘等3樣募款小物。其中，「慣老闆換你當」杯墊是透過自嘲的方式表達年輕世代在職場下的委屈，呼應時代力量對於勞權的堅持，包含最低工資法、強化勞檢，以及組工會的權利，藉由這個杯墊，讓大家認識到時力的主張。

此外，「同事不來開會」帆布袋則讓人想到立法院10日在民進黨團的主導下通過了停會的決議，若是立法院兩大黨的同事不到議場開會，立法院的運作和國家的改革，也會因此停滯。

最後，本次也推出了「我正在推動社會進步」雨傘，吳佩芸表示，由於製作雨傘的台灣廠商幾乎都移移置到中國大陸，而大陸政府現在禁止大量的黃色雨傘出口，其他諸如「標語過於敏感」、「台獨政黨下單」等因素也成為禁止的事項，甚至有廠商直接收到警告「如果接單就會被抓走」，實在非常荒謬。

吳佩芸說，時代力量號召支持者幫忙尋找在台灣可以「滿版印刷」、「至少300支黃色雨傘」的廠商，不僅表達雨傘會撐起自由民主的希望，也能讓時代力量的理念能隨著黃色雨傘遍地開花。

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