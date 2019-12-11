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柯文哲鬆口選2024　宋楚瑜不耐：追求4年後彩霞不如扎根

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▲▼ 宋楚瑜、余湘全國競選總部正式開張。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋楚瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲11日首度鬆口，沒有意外的話會選2024，對此，親民黨總統候選人宋楚瑜下午受訪表示，先把2020年的事情做好，「與其追求4年以後的天空彩霞，不如把現在趕快扎根的把基礎做好」，面對接連針對柯文哲的提問，宋楚瑜甚至說出「我不需要跟別人談論他們未來的計畫」。

宋楚瑜11日出席觀光產業座談會後，對於柯文哲鬆口參選2024年總統，宋楚瑜受訪時說，先把2020年的事情做好，台灣能不能度過2020年這個嚴重挑戰，才是當下大家最關心的問題，過不了這個坎，台灣持續向下沈淪，這才是最關心的議題，政治領導人最重要的是要讓全國民眾安心。

宋楚瑜說，藍綠對決、對岸發展以及目前兩岸對立，全世界關心台灣是否能度過難關，把2020年的事情處理好，期望讓有經驗、有執行力的宋楚瑜和親民黨團隊為大家服務。

由於柯文哲領導的台灣民眾黨並未表態總統支持對象，宋楚瑜酸說，要早點做決定，如果一個領導人的決斷這麼慢的話，大家期盼一心一意，不要三心二意，如果2000年選有能力的人，台灣不會到這樣的情況。

宋楚瑜更意有所指的說，「與其追求4年以後的天空彩霞，不如把現在趕快扎根的基礎做好」。對於柯文哲跳出來要選2024，是否言之過早的提問，宋楚瑜則略顯不耐，直呼「我不需要跟別人談論他們（柯文哲）未來的計畫」，對不對，2020，2024，2028，2030，2080，這不是我們這次選舉的主題，這次選舉的主題是2020年」呼籲民眾選做好準備的宋楚瑜，幫大家好好做事。

對於柯文哲創立民眾黨，有人說是為了消滅親民黨議題，似乎不滿輪番詢問柯文哲相關議題，宋楚瑜直接出聲打斷，直言「對不起，我不要問這些某一位人的評論」，台灣是自由的國家，任何人都可以去講，還罕見的請其他記者提問，不要只由這位記者提問。

針對鴻海創辦人郭台銘在臉書上表態支持親民黨，宋楚瑜說，他非常謝謝郭台銘，他們共同有目標，在2020年能找回台灣希望，他與郭台銘共同關心兩件大事，台灣需要有高科技，也需要傳統產業，兩者均衡發展，需要有經驗的領導人。

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