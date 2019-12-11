號召全台「一起尋找楊蕙如」！　韓國瑜籲卡神勇敢出面：轉當汙點證人

▲韓國瑜號召台灣民眾大家一起「找找楊蕙如在哪」。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠、莊智勝／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日下午2時22分在高雄市競總召開「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行記者會」，會後接受媒體聯訪，被問及「黑武士部隊」時，韓國瑜直呼自己在打一場「資源不對稱的選戰」，痛批民進黨政府用納稅人的錢養網軍，還逼死了一個外交官，呼籲全國大眾應該一起找找「楊蕙如現在在哪裡，請她出來當汙點證人！」

對於2020這場選戰，韓國瑜定調是「乞丐與王子的戰爭」，表示民進黨以王者之姿，濫用國家資源，鋪天蓋地對他展開攻擊，甚至還用納稅人的錢養網軍，打擊政治對手，「沒想到網軍太囂張，逼死了一個外交官，引起全國譁然！」

韓國瑜痛批，民進黨政府每天吃香喝辣打選戰，「我們中南部沒有經費，就自己咬緊牙根用比較少的資源來應戰；蔡英文總統吧，做了太多違背天理、道德的事，看看網軍就知道，到現在還在躲閃，用養網軍來掩蓋她執政無能的成績單！」韓國瑜認為，「總統蔡英文打選戰，有40%時間在拜訪宮廟，還在領薪水，用總統的職務、國家的資源來打選戰。我說，我10月16號請假投入選戰後，我就講過我不拿薪水，我清清白白、乾乾淨淨，為什麼要一直不停來汙衊？每天都在指責，我覺得非常非常誇張！」

「民進黨是做賊喊抓賊！」韓國瑜指出，蘇處長是被網軍活活給逼死，「楊蕙如應該勇敢出來，所有的台灣人民，拜託大家一起來找楊蕙如在哪裡，請她當汙點證人，把所有的事情公開，為台灣現在、與未來的政治風氣做出貢獻；如果她不露面，剩下其他網軍繼續在網路上霸凌、造謠抹黑，那對民主的傷害是非常巨大！」

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