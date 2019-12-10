回擊外交部！藍委反告吳釗燮教唆傷人　曾銘宗：已蒐集證據！





▲曾銘宗。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

外交部10日召開記者會，痛批外交部不是政治人物選舉作秀場地，要告藍營立委陳宜民、曾銘宗、林德福等6位民意代表。對此，立委曾銘宗10日中午回應，國民黨立院黨團已經蒐集證據，要告外交部長吳釗燮。

曾銘宗表示，國民黨立院黨團循國會聯繫管道，6日要拜會吳釗燮，結果到現場卻被重重警力阻擋，哪一個民主國家可以讓國會議員受到這樣的對待？現在外交部還回頭來告他們，「超級誇張！超級可惡！」

曾銘宗說，這種行徑只有民進黨的外交部長才會做，除了任內斷5個邦交國之外，還敢違反民主法治，現在國民黨立院黨團蒐證的差不多了，會提告吳釗燮教唆傷害2位立委。另外，外交部提告藍委的行為，不過是為了轉移卡神事件，未來不排除告外交部誣告。

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