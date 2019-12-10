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1465億預算一毛沒刪！藍營過半議員強勢通過　綠怒吼「這不是共產黨」

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▲高雄市議會9日開議 。（圖／翻攝高雄市議會）

國民黨以多數決通過總預算。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄巿府明年度總預算1465億元，市議會9日挑燈夜戰直到晚上9點16分才散會，國民黨挾人數優勢，「一毛未刪」全數三讀通過。但也讓民進黨團不滿，轟藍營議員護航，以多數暴力剝奪議員監督審查權。更因未依照議程處理綠營議員對擱置特定預算提案，引來民進黨市議員黃文益不滿，他怒嗆「這不是共產黨啊！」

民進黨高雄市議會黨團批國民黨以限制在野黨議員發言，幾近包裹表決的方式，一口氣強勢通過包括水利、捷運、海洋、交通、觀光、衛生、環保、勞工、毒防、都發局等工務部門的預算以及之前的擱置預算，背棄議員應該為市民看顧荷包、審查預算的職務，表示嚴厲譴責。

民進黨團指出，高雄市議會本會期審議市府明年度預算，剩兩天半但仍有超過10個局處預算未審，國民黨身為執政黨，議員席次又佔多數，卻出席率欠佳導致屢屢因法定人數不足而流會或提前散會，但國民黨即以預算將會審議不完為由，強勢發動停止討論表決通過預算。甚至時間已經到晚上8時30分，超過國民黨制定的下午六時散會的規定，國民黨為了護航韓市府預算，主席還持續進行基金的審查，背棄議員職守護航韓國瑜市府的行徑，一定會受到人民的唾棄。

▲高雄市議會9日開議 。（圖／翻攝高雄市議會）

▲民進黨市議員黃文益 。（圖／翻攝高雄市議會）

民進黨市議員黃文益更在議場上指出，市議員鄭孟洳主張擱置養工處公共設施養護預算，卻遭到主席陸淑美漠視，反問有議員主張擱置時「主席可以敲槌下去嗎？這是我的疑問，可能我們菜鳥不懂，在自由民主法治國家裡面，這不是共產黨啊！」但陸淑美回應是因認為鄭的主張很重要，才建議這筆預算不要擱置，並裁示養工處在1周內趕快修復完成，擱置了沒錢做啊。

不過，國民黨團總召曾俊傑表示，民進黨從一讀就拒審預算，2、3讀又一再杯葛清點人數，次數有8次之多，預算審查也政治化，讓我們議員的發言權都被剝奪，在這次會議已經加開了10天的臨時會，本來70天變80天，因為會期只剩兩天半，如果這樣一直一直再鬧下去，預算沒有辦法過關，那也讓高雄市政府建設和社會福利等等都無法過關，這對我們278萬的市民無法交代，所以舉手表決審查預算，這是民主機制常態，在任何民意機構都是這樣。

「時間對我們來說完全沒用！」

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