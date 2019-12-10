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韓競辦「總統大選狼人殺」！韓國瑜變「預言家」…蔡英文成「女巫」

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▲▼韓國瑜競辦推出「2020總統大選版狼人殺」。（圖／翻攝自張善政臉書粉專）

▲韓國瑜競辦推出「2020總統大選版狼人殺」。（圖／翻攝自張善政臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

韓國瑜競選辦公室10日召開「天黑請閉眼已經四年 台灣人民2020睜大眼」記者會，推出「2020總統大選版狼人殺」，其中將國民黨總統候選人韓國瑜變成遊戲中的「預言家」，總統蔡英文則是「女巫」，而國民黨副總統候選人張善政將在10日晚間直播體驗。

在韓競辦推出的「2020總統大選版狼人殺」遊戲中，韓國瑜為「預言家」，可以在夜晚查驗玩家身份，但只能知道是好人或是壞人。張善政在臉書上介紹，「韓國瑜有知道好人或壞人的能力，代表他能知人善任，也能用對的人，施行好的政策。」

▲▼韓國瑜競辦推出「2020總統大選版狼人殺」。（圖／翻攝自張善政臉書粉專）

而蔡英文則是「女巫」角色，擁有一瓶毒藥和一瓶解藥，毒藥可以殺人，解藥可以救人。張善政說，女巫就像蔡英文掌管國家大事，她有權利可以決定施行對人民好的政策，或是施行對選票有利的政策，然後扼殺原本的好措施，也就是說，當今天不好的政策或法條要被廢除了，她是有最大的權力可以選擇是否要挽回；相同的，今天她也可以選擇為她的票源，把不利於民進黨或他的選民的政策廢除，甚至是把阻礙她前進的人或障礙物清除。

至於蔡英文的副手、民進黨副總統候選人賴清德則是「獵人」，這角色設定亦正亦邪，而獵人在被狼殺死或被投票出局時，都能夠帶走一個玩家。張善政表示，這代表賴清德有施政能力，知道怎麼做對百姓好，怎麼做其實不好，而他最大的缺點就是黨性太強，為了黨他可以屈服，「就像這次的大選，為了民進黨他屈就於當蔡英文的副手。而賴清德也因此讓人又愛又恨，到底他會為黨選擇不好的一條路，還是他會堅持施行好政策，不得而知。」

▲▼韓國瑜競辦推出「2020總統大選版狼人殺」。（圖／翻攝自張善政臉書粉專）

張善政則是「騎士」，可以在遊戲過程中亮出底牌，並選定一名玩家為狼人，若選中則狼人淘汰、直接進入黑夜，若選錯擇期是以死謝罪、白天繼續。張善政臉書提到，他有能力也有寬宏的視野能看出誰是好人（好政策）、誰是壞人（不好的正策），而他也是願意負責的人，若今天他做錯了，誤把好政策看成壞政策，也是會負責的人，但今天被他發現不好的政策，也不會寬貸的。

▲▼韓國瑜競辦推出「2020總統大選版狼人殺」。（圖／翻攝自張善政臉書粉專）

▲▼韓國瑜競辦推出「2020總統大選版狼人殺」。（圖／翻攝自張善政臉書粉專）

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