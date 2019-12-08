「澎湖投資建設靠2個人」　蔡英文：去年敗選中央支持只有增沒有減

▲總統蔡英文赴澎湖替立委候選人楊曜站台。（圖／蔡英文競選辦公室）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日前往澎湖出席「蔡英文總統連任澎湖縣競總成立大會」，在致詞時指出，澎湖的投資建設靠2個人，一個是前縣長陳光復，另一位則是立委候選人楊曜，「去年縣長選舉雖然敗選，但中央對澎湖支持只有增加，沒有減少」。

蔡英文表示，這一年來團隊作了檢討，很快調整執政節奏，所以成績一樣一樣展現，希望大家再給認真的執政團隊四年。她強調，她的承諾就是楊曜的承諾，楊曜的政見就是蔡英文的政見。

蔡英文讚許楊曜做了很多事，像是中正橋改建以及跨海大橋工程，都盯得很緊，政府也希望橋樑的工程能幫助澎湖的觀光、交通、生態發展。而去年「世界最美麗海灣嘉年華」，幾十個國家的外國旅客都來到澎湖，活動非常成功，楊曜和陳光復是很重要的推手。

針對澎湖的觀光政策，蔡英文也補充，從去年暖冬遊到春遊、秋冬遊，政府都有補助，就是要讓台灣人在相對淡季時，能在台灣到處走走。政府特別對外島有額外補助， 多住一天，多補助1000元的住宿費。旅遊補助是要讓觀光客可以多買一點在地物產，觀光客消費多一點，商家生意就好一點，政府會繼續把觀光客人潮持到澎湖。

蔡英文指出，楊曜不僅幫澎湖拚福利、拚建設，對澎湖人來說最重要的「醫療」、「海洋」、「觀光」這三個項目，楊曜也推動了「三項五億計畫」，「現在他完成第一個三項五億計畫，並已經規劃下一個三個五億計畫。」

在照護政策上，蔡英文指出，政府現在對0到6歲的孩童提供600億的照顧預算，下一個4年將增加到1000億，育兒津貼也預計從現階段2500增加到5000元，國家會跟家長一起照顧孩童。

蔡英文強調，長照2.0也需要升級，預算將從400億增加到600億以上，政府也增加照顧人數，讓照顧在日照中心、平價住宿型機構品質更佳，長者安心養老。

針對澎湖人重視的醫療，蔡英文表示，她上任後增加預算，不僅讓醫學中心的專科醫師能支援澎湖，也增加澎湖公費護理師員額，讓澎湖有足夠的醫療人員，而電腦斷層、核磁共振此類高端醫療設備相繼增加，這些政績都是在楊曜爭取下完成。

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