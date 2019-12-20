郝龍斌批民進黨一再利用「仇中反中」　最該檢討是蔡英文

▲郝龍斌認為蔡英文最該檢討。（圖／翻攝郝龍斌臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

選舉將至，力求連任成功的國民黨立委李彥秀、蔣萬安與費鴻泰，20日找來副主席郝龍斌聯合造勢，希望能拉抬選情。對於國民黨主席吳敦義日前失言，郝龍斌受訪時避談此事，並表示，最該檢討的就是蔡英文，民進黨是不知反省，只會利用「仇中反中」、散發「芒果乾」。

郝龍斌一早扮演輔選的角色，手拉著蔣萬安、李彥秀、費鴻泰，高喊「國民黨勝利！」、「蔣萬安凍蒜！」、「費鴻泰凍蒜」、「李彥秀凍蒜！」希望能拉抬選情。

▲李彥秀、費鴻泰、蔣萬安找來國民黨大家長郝龍斌聯合造勢。

郝龍斌受訪表示，民進黨就一再的利用仇中反中，然後散發「芒果乾」，要請教所有有智慧的選民，到今天為止，對於這三年來民進黨執政滿意嗎？如果不滿意，請支持國民黨、下架民進黨，唯有國民黨重返執政，台灣才能有更好的經濟環境，更好的兩岸關係。

對於吳敦義日前失言，罵總統蔡英文是「衰尾查某」，郝龍斌避談此事，並將炮口對向蔡英文。郝龍斌表示，「其實最應該檢討的是蔡總統」，蔡英文曾經講過，高雄人對不起台灣，因為陳其邁落選，也講台中人對不起，因為林佳龍落選，國民黨是一個知道反省檢討的政黨，民進黨是一個不知反省檢討的政黨。

郝龍斌提到，在他旁邊這三位都是現任的立委，不僅在問政上非常專業，且深耕基層，相信這是現在大家看到他們對手跟他們差很遠的地方。

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