獨／兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄仁武區爆出無牌重機炸街擾鄰爭議，引發社區不滿。日前有民眾指控，一名從事軍職的26歲男子常在住家附近拉轉、炸街，甚至未戴安全帽、未掛車牌就在學區周邊騎乘，嚴重影響住戶生活。更有人指出，騎士的父親是任職於某分局的50多歲郭姓男子，曾嗆鄰居「我是警察」，讓社區質疑是否仗勢官威。

▲被指控拿警察身分嗆聲的郭男，已經到派出所提告 。（圖／記者吳奕靖攝）

事件曝光後，郭姓男子首度出面回應。他強調自己從未仗著職務欺壓鄰里，對於被外界形容成「耍官威的警察」，感到相當委屈。

郭男受訪時表示，他之所以提告，是因為指控內容已嚴重汙衊自己。他說，從警多年從未利用職務替家屬開脫，更不可能要求警方包庇違規行為。他強調，警察脫下制服也是普通老百姓，把時間奉獻給國家並沒有錯，不該因為職業就成為被獵巫的對象。

▲雙方說法的比較 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

外界最關注的「兒子是否炸街」部分，他坦言兒子確實曾因違規遭吊扣牌照，但否認有改裝、炸街或刻意擾鄰。他表示那部車是為了復牌而送去保養，沒有改裝，排氣聲量也不會過大。若畫面中聲音引起民眾不適，他願意接受指正，但兒子絕對沒有惡意製造噪音。

郭姓男子也證實，影片拍攝時間大約是今年1月13日前後。他說車輛目前尚未完成復牌程序，他也打算叫兒子乾脆賣掉，避免再引發誤會。

至於決定對投訴的鄰居提出妨害名譽告訴，是因為認為對方的說法已經偏離事實，讓外界誤以為他知法犯法、縱容家屬違規。他強調這部分不能接受。

他也透露，事發期間，投訴人曾尾隨他一整天。後來看到媒體報導時，才發現受訪者身上的刺青與跟車男子相同，推測兩人應是同一人。郭男懷疑對方在得知自己是警察後，開始對他有敵意，但並不了解他實際任職單位。