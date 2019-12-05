0元存款卻揹8600萬房貸！　鄭正鈐：民代存退休金揹房貸有錯？



▲高鈺婷針對鄭正鈐的財產申報提出質疑。（圖／翻攝高鈺婷臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷日前在臉書質疑對手國民黨籍參選人鄭正鈐的財產申報「現金0元、存款0元、卻有8620萬房貸」、「若是以年利率2%、20年期房貸計算，一個月需還款近44萬元，錢從哪裡來」，兩方陣營不止隔空叫陣，還大開記者會，高鈺婷還以韓國瑜金句之一「莫忘世上苦人多」打趣「鄭先生，您有小額資金貸款需求嗎？」，而鄭正鈐也回應「不好意思，讓高鈺婷以為撿到槍」。

▲高鈺婷連續多日隔空對鄭正鈐喊話，請他說清楚。

高鈺婷表示，鄭正鈐是這次參選人當中債務最驚人的，總計有8620萬的房貸，如果以年利率2%、20年期房貸計算，一個月需還款近44萬元。貸款當然不是問題，啟人疑竇的是：鄭先生申報的現金是0元，存款也是0元。她說，身為一個新竹市議員，鄭先生一個月的研究費、出席費、膳食費、交通費，合計平均在12萬元左右，一個月的現金缺口就超過30萬。真的是我們這種上班族難以想像。

高鈺婷也質疑，如果一個長年擔任市議員，卻能承擔超越薪水數倍，不成比例的鉅額貸款，這樣的財務狀況，不會引起懷疑嗎？這些資金缺口，顯然也不可能從擔任民意代表的所得來補齊，那麼，會是從哪裡來？她也呼籲鄭正鈐出面說清楚，「到底是財產申報有所遺漏，還是真如選民所擔憂的：你的財務狀況，可能導致你必須透過擔任公職來牟利？」

高鈺婷連續在空中開炮幾日，鄭正鈐上午陪同朱立倫掃街時面對媒體的回應也僅以「這是個人的財務狀況，不會隨對手的指控隨之起舞，一切都已依法申報，禁得起檢視」回應，但對如何還每個月約44萬元的房貸等質疑，都未回答。

▲鄭正鈐回應高鈺婷，「民代為養老做準備，揹退休金有錯嗎」，但並未對如何每月償還44萬房貸說明。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

而在下午，鄭正鈐又再度回應表示，「對高鈺婷非常不好意思，讓她以為撿到槍。」他說，民意代表退休後沒有退休金，他為退休後的養老做準備，所以跟親朋好友共同集資購買不動產，作為保值與防老之用，房子都是長期持有，是合法而且正當的個人理財行為。房貸也是共同負擔，10年來還款都沒有問題，未來也不會有問題。

他指出，他擔任民意代表十幾年來從不關說、不包工程，為了退休後做準備，投資養老，還要被有心人士刻意影射與抹黑，難道民意代表背負房貸有錯嗎？

鄭正鈐表示，至於內湖房子超貸的問題，高鈺婷提出的數字是原始抵押設定金額5520萬元，實際貸款的金額只有4600萬元，所以沒有超貸的問題。他也感謝高鈺婷的指正，讓他發現他交給選委會財產申報總共8600萬元的貸款是他原始抵押設定金額，實際上銀行貸給他的金額約6千多萬元，助理沒注意抄錯了，把設定額寫成尚欠額，也已經向選委會申請更正。

鄭正鈐表示，依公職人員財產申報法之相關規定，申報人存款總額累計達新台幣100萬元以上者，才需要申報，他在選委會財產申報表中填寫的是存款、現金申報筆數皆為0筆，並非是現金0元，存款0元。這兩天到處被放大抹黑，他也覺得很困惑，錢多的也罵，沒錢的也罵，難道不能多花點心力，好好檢視國家政策與民眾權益的議題。

鄭正鈐強調，參選是為了公眾利益，候選人應該認真提出政見，以及政策的論述，爭取選民認同，老是用這些烏賊噴墨的手法來刷存在感，只會凸顯自己對公共事務的認識不足，以及政策論述的能力薄弱。如果不知道應該如何著力於福國利民，可以看看他的記者會，他都很用心地針對台灣現況的問題癥結，提出政策建議。

至於所謂官司纏身的問題，鄭正鈐表示，他是因為幫朋友的忙，投資創業，結果被朋友倒了，反而成為受害者，所以才會產生一些法律上的紛擾，目前這些問題都在司法程序中。他並同時提醒大家，任何投資都要千萬小心，不要像他一樣相信朋友，反而帶來法律上的紛擾。

鄭正鈐表示，選舉至今，雖然競爭對手資源（看板數、電台廣告等）明顯超過他甚鉅，但他從未質疑競爭對手的競選資金來源，卻面對競爭對手挾龐大資源的不實污蔑、抹黑。他也呼籲選民唾棄採取負面選舉的候選人。

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