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遭蔡壁如指不分區不會上　黃國昌：民主政治、選民決定

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▲▼立院黃國昌回應蔡璧如聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立院黃國昌回應蔡璧如聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨不分區候選人蔡壁如5日接受電台灣訪時表示「黃國昌基本不會上」，要大家把票投給民眾黨。對此，時代力量立委黃國昌受訪時回應，民主政治，選民決定，至於未來是否與民眾黨合作？只要認同時代力量的價值，為台灣努力，這都是好事。

針對蔡壁如的發言，黃國昌表示尊重，強調對時代力量而言，就是用過去在國會的問政表現，還有面對2020的選舉，在各個領域提出政策主張，讓選民認同，民主政治就是由選民做決定。

黃國昌說，喜歡把時間跟精力拿來做具體的事情以及負責的跟選民報告接下來的改革、台灣在下一個階段新國會要展現的氣象和價值，目前還沒完成的許多工作，都會在下屆國會積極推動。

此外，未來是否與民眾黨合作？黃國昌表示，只要認同時代力量的價值，願意一起為這些價值政策努力，對台灣都是好事，對執政黨的監督方面，時代力量的表現有目共睹。

黃國昌也批評國民黨，監督能力不及格，讓台灣民眾很失望，這不是台灣民眾會期待的國會，也不是台灣民眾期待在野黨該有的樣子。

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黃國昌蔡壁如2020大選2020不分區

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