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奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

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記者游芳男／宜蘭報導

「天上老爸看到嗎？我得第一名了」宜蘭羅東高工在2019年全國高中工業類學生技藝競賽中，奪下2金手5優勝，其中，數位電子職類第一名的吳中仁，要把閃亮亮金牌榮耀與天上的父親分享說：「希望您也看得到，您的兒子很棒」。

▲▼宜蘭羅東高工吳中仁（上圖）奪2019年全國高中工業類學生技藝競賽數位電子職類金牌，榮耀要天上父親分享。（圖／羅東高工提供）

▲宜蘭羅東高工吳中仁（上圖）奪2019年全國高中工業類學生技藝競賽數位電子職類金牌，榮耀要天上父親分享。（圖／羅東高工提供，下同）

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▲▼宜蘭羅東高工吳中仁（上圖）奪2019年全國高中工業類學生技藝競賽數位電子職類金牌，榮耀要天上父親分享。（圖／羅東高工提供）

奪金後，吳中仁說：「爸爸，你不在的時候，我讀羅東高工，高2參加選手培訓，入選後接受訓練，從上午8時練到晚上8時，再K書到半夜，才敢睡覺，5個月後，拿到全國比賽數位電子職類第一名，希望您也看得到，您的兒子很棒。」

吳中仁希望能讀台科大電子工程系，碩士班是希望往台、清、交邁進，研究所若能順利畢業，未來要在數位IC設計、晶圓製程、通訊系統等相關行業中找到一個在經濟上能站穩的工作

羅東高工表示，2019年全國高中工業類學生技藝競賽中，獲得數位電子職類第1名的吳中仁，他父親不幸在開學的第1天因病過世，另，吳中仁專業與實習課程表現優秀，讓指導老師游宇聖印象非常深刻，一直關注他。

吳中仁也因家庭變故錯過1年級暑訓，2年級才在師生鼓勵下，開始參加選手培訓與選拔，並代表電子科參賽，奪下金牌。

羅東高工報名14個職類計18位選手參賽，有6個職類計7位選手獲獎，總計榮獲2金手、5優勝佳績，獲得金手獎前3名的選手可取得四技二專入學技優保送資格外，所有獲獎選手也都有技優甄審總分20%～30%的加權。獲獎選手都有機會進入臺科大、北科大等排名頂尖國立科大就讀的機會。且各職類金手獎前2名選手，將獲得教育部全額公費補助到德國知名企業參訪、實習14天。

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