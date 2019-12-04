單親媽宜蘭賣烤地瓜被掃光！感動「讓我不孤單」　小五兒立志當警察守護她

▲媽賣烤地瓜、兒騎樓「借光夜讀」，宜蘭人龍助早收攤引發迴響。（圖／擷取自「宜蘭大小事」）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名丈夫逝世的陳姓單親媽媽，一度曾山窮水盡身上只有7元，她不向命運低頭，擺攤賣烤地瓜撐起家計，她11歲兒下課後到攤位相陪，更在燈光微弱騎樓內「借光夜讀」，新聞披露後，熱情人龍是讓這對堅強母子早收攤回家休息。

網友在「宜蘭大小事」說，這位媽媽是上週新聞報導的單親媽媽，地點在礁溪郵局旁，「新聞報完後這幾天，我下班都從宜蘭繞過去想買個烤地瓜吃吃，無奈宜蘭人熱情不減，我1830到已經，要排到1930以後才有了，希望她們能夠好起來，或者紮根宜蘭也不錯。」

網友們回應說，「我們宜蘭人很有愛心。有需要幫忙地方。一定義不榮辭。。做到底」、「宜蘭人真的很棒的」、「我們宜蘭人是有人情味的」、「辛苦了，我都跟我兒子說，做人，要知足常樂。剛剛買魯雞腿給他吃，還說哦哎！還真有事。人在福中不知福。我還念他一下」。

另有網友指出重點「只能解決燃眉之際...那風頭過後...？」陳姓媽媽透過人安基金會羅東平安站長張家祥要向所有協助她母子的熱心民眾致謝。

▲▼曾經身上只有7元的陳女，擺攤賣烤地瓜，11歲兒子貼心陪伴在騎樓內苦讀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

近半百原住在台灣南部的陳姓單親媽媽，丈夫逝世家逢變故後，2018年8月間，與獨子來到宜蘭工作，前陣子健康因素沒了工作，生計陷入困境，連她兒子生病時也沒錢看醫生，也欠了3個月房租。

10月間，陳女為擺脫困境，向人安基金會羅東平安站求援，當時身上只有7元，羅東站長張家祥給了2個便當場、一星期乾糧應急，再媒合陳女加入「地瓜媽媽」行列，10月下旬，陳女在礁溪郵局旁賣起烤地瓜，每天上午8時許擺攤，晚上10時收攤。

陳女讀小5的兒子下課後，就到攤位幫忙，晚上還靠著郵局騎樓內燈光，在小桌上溫習功課，熱心民民眾是常揪友團購，就是要讓母子倆早點回家休息。

「謝謝大家的好心，讓我不孤單」陳女表示，兒子深知她賺錢不易，總是在旁低頭寫功課，兒子立志當警察，說要守護她的安全。

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