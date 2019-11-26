守護兒少夢碎！「鹽酥雞之夜」自撞奪姊弟2命　親友慟：再聽不到天籟美聲

▲▼賴女姊弟騎車不幸雙亡，親友同學們26日相擁痛哭，無法相信賴女已天人永隔。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭24日晚發生不幸的18歲姊載4歲弟買鹽酥雞，返家撞路邊貨車雙亡悲劇！26日親友紛紛趕到喪家悲痛說：一場車禍「帶走」2人，誰能受得了！

18歲慈濟大學兒童與家庭教育學系大1生的賴女，畢業於宜蘭私立華德福教育體系，愛唱歌舞蹈，也是黃大魚兒童劇團演員。2018年更是冬山鄉「天籟美聲，歡唱冬瓜山」鄉長盃卡拉OK歌唱比賽青少年組冠軍。

24日深夜，家中大姐的賴女，因她疼愛有加4歲的么弟肚子餓，她就騎車載么弟到冬山市區買鹽酥雞，令人悲痛的是，倆人返家途中，經距住家300公尺遠的宜蘭冬山鄉香南路時，竟撞上停在路旁貨車車尾，因撞擊力巨大，姊弟倆倒地不起失去意識。24日23時許，姊弟陸續因傷重，不幸宣告死亡。

▲▼宜蘭18歲姊載4歲弟買鹽酥雞，返家時撞路邊貨車（如圖）送醫不幸先後不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

賴女的同儕，26日紛紛趕到賴家弔唁，有人悲從中來，相擁哭泣無法相信賴女已天人永隔。

親友說，個性活潑孝順貼心的賴女，是個好女孩，就讀兒家系，就是希望學成後成為兒童少年守護者，現在一場車禍「帶走」2人，誰能受得了！

姊弟倆發生不幸後，將於12月7日出殯。另，停放路邊的貨車左側前、後輪疑有超出白色邊線，檢警已拍照存證，將送交監理單位鑑定，釐清有無過失致死。

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