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小黃運將拒載酒客遭狂砸痛毆　妻心冷「宜蘭流氓當道」...動手的判拘役

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▲宜蘭私人招持所業者邱男跳上引擎蓋坐（上圖），阻止林姓運將開車離去，及邱男小弟們在警面前要拉出林姓運將。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭私人招持所業者邱男坐上引擎蓋（上圖），阻止林姓運將開車離去，及邱男小弟們在警面前要拉出林姓運將。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭私人招持所業者邱男跳上引擎蓋坐（上圖），阻止林姓運將開車離去，及邱男小弟們在警面前要拉出林姓運將。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年6月23日凌晨5時許，宜蘭上演流氓當道戲碼！宜蘭1名招待所（又稱為私包）綽號「牛奶」的邱姓老闆，找來開小黃的隔壁鄰居林姓運將幫忙載酒醉客人，林男拒載酒客，雙方爆口角，邱男氣不過要俞姓等小弟痛毆林男後，俞等人也手持磚頭掃把砸林家。林妻為此曾說「宜蘭流氓當道，報警了也沒有用」。

宜蘭地院以邱男犯恐嚇危害安全罪共2罪，應執行拘役116天。也犯恐嚇危害安全罪的俞男應執行拘役58天；邱、俞倆人均得易科罰金。

判決書指出，2019年6月23日清晨5時許，綽號「牛奶」私人招待所業邱男，找開小黃的林姓鄰居幫忙載客，但林男到場後發現對方是酒客，於是拒載，小黃車要離開時，邱男氣不過坐上擎蓋，打林男太陽穴，並要俞姓等小弟痛毆林男，後來小弟們也手持磚頭掃把，前往林家砸店。

到派出所報案後，林男將車停家前，邱男的小弟們更在先前來問話調查的警員面前，又毆打林男，警員直祭出辣椒水才制止，林姓運將全身是傷，送醫急救後幸無生命危險。

案發之後，邱男自知理虧，23日下午曾攜帶紅包、水果，到林姓運將住處登門致歉，盼尋求和解，但未被接受，林家人希望走完司法程序再做打算。

▲宜蘭縣長林姿妙慰問挨打的林姓運將。（圖／宜縣府提供）

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