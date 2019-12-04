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宜蘭人大集結！單親媽攜子「借光夜讀」賣烤地瓜　礁溪爆排買到下架

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▲▼曾經身上只有7元的陳女，擺攤賣烤地瓜，11歲兒子貼心陪伴在騎樓內苦讀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲陳媽媽身上一度只剩7元，如今攜子擺攤賣烤地瓜維生，受宜蘭民眾支持。（圖／記者游芳男翻攝）

記者柯沛辰、葉國吏／綜合報導

宜蘭一名陳姓單親媽媽扛起家計，帶著11歲兒子擺攤賣地瓜。經媒體報導曝光後，不僅外送員紛紛加入幫賣地瓜，出現粉紅軍團包圍攤位暖景，還有不少在地民眾前來排隊送暖，用新台幣「下架」烤地瓜，讓網友紛紛大讚宜蘭人真的最有人情味。

有網友在臉書社團「宜蘭大小事」發文表示，自從知道陳媽媽的故事後，他每天下班都會從宜蘭繞過去買地瓜吃，不料這次他6點半到現場，排到7點半才買到，可見宜蘭人連日來熱情不減，盼母子倆能早些回歸平穩生活，或紮根宜蘭也不錯。

▲媽賣烤地瓜、兒騎樓「借光夜讀」，宜蘭人龍助早收攤引發迴響。（圖／擷取自「宜蘭大小事」）

▲宜蘭人排隊買地瓜，幫助母子倆早些收攤，引發迴響。（圖／翻攝自臉書／宜蘭大小事）

許多網友看完後，紛紛留言大讚，「宜蘭人真的最有人情味」、「真的，去買都要排一陣子」、「宜蘭人真的有愛心跟熱情」，「遇見需要幫忙的人，一定會出手幫忙，這就是宜蘭人」。

原來，家住南部的陳媽媽自丈夫逝世後，家中頓失經濟支柱，去年8月她帶著獨子到宜蘭工作，但因為健康狀況欠佳，又沒了工作，母子倆生計陷入困境，連兒子生病都沒錢看醫生，欠了3個月房租。

▲▼曾經身上只有7元的陳女，擺攤賣烤地瓜，11歲兒子貼心陪伴在騎樓內苦讀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲陳媽媽擺攤賣烤地瓜，11歲兒子貼心陪伴在騎樓內苦讀。（圖／記者游芳男翻攝）

今年10月，陳媽媽全身上下只剩7元，主動向人安基金會羅東平安站求援。羅東站長張家祥見狀，先給了2個便當、一週乾糧應急，再媒合陳媽媽加入「地瓜媽媽」行列。

10月下旬，陳媽媽在礁溪郵局旁賣起地瓜，每天上午8點起擺攤，晚上10點收攤。期間，就讀小五的兒子放學後就到攤位幫忙，入夜後則靠著郵局騎樓內的燈光溫習功課，客人及附近鄰居看了不捨，經常揪親友團購，盼讓母子倆早點回家休息。

近期媒體披露後，許多民眾自發前往排隊，還有10多位熊貓外送員聚集在地瓜攤前，讓網友一度投稿粉絲專頁「靠北熊貓」，「宜蘭礁溪熊貓沒半隻，原來都跑去賣地瓜啦！」引發迴響。

▲▼熊貓外送員幫地瓜媽媽擺攤。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓）

▲熊貓外送員集結，幫地瓜媽媽擺攤。（圖／翻攝自臉書／靠北熊貓）

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