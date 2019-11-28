寒風中11歲男童陪媽賣烤地瓜　騎樓「借光夜讀」：我要當警察保護媽

▲▼曾經身上只有7元的陳女，擺攤賣烤地瓜，11歲兒子貼心陪伴在騎樓內苦讀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名丈夫逝世的單親媽媽，曾經山窮水盡到身上只有7元，她不向命運低頭，擺攤賣烤地瓜撐起家計，她11歲兒子放學下課後，也孝順貼心的到攤位相陪，晚上更在燈光微弱騎樓內「借光夜讀」，他說未來要當警察保護媽。這對堅強母子，讓附近居民動容的常揪友捧場，為的是要讓母子能早點收攤回家。

年近半百，原本住台灣南部的陳姓單親媽媽，丈夫逝世家逢變故後，2018年8月間，與獨子來到宜蘭工作，前陣子健康因素沒了工作，生計陷入困境，連她兒子生病時也沒錢看醫生，也欠了3個月房租。

10月間，陳女為擺脫困境，向人安基金會羅東平安站求援，當時身上只有7元，羅東站長張家祥給了2個便當、一星期乾糧應急，再媒合陳女加入「地瓜媽媽」行列，10月下旬，陳女在礁溪郵局旁賣起烤地瓜，每天上午8時許擺攤，晚上10時收攤。

陳女讀小5的兒子下課後後，就到攤位幫忙，晚上還靠著郵局騎樓內燈光，在小桌上溫習功課，最近天寒下雨，小弟弟穿厚重夾克、戴上大斗笠的幫賣地瓜。

小弟弟在騎樓內刻苦讀書之景，讓客人及附近鄰居看了都不捨，有人常揪友團購，就是要讓母子倆早點回家休息。

「謝謝大家的好心，讓我不孤單」陳女表示，兒子深知她賺錢不易，總是在旁低頭寫功課，兒子立志當警察，說要守護她的安全。

人安基金會羅東平安站長張家祥說，基金會以「給魚給竿拉人一把」來輔導陳女，希望大家以行動助陳女自力更生。