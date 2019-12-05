這個菜鳥太扯了！應徵工作偷拿菸抽　「整包還摸走」判罰2千元

▲宜蘭閻姓男子偷拿走他人半包香菸，被判要付2000元。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

超貴香菸！一根近30元，錢多嗎？宜蘭閻姓男子應徵工作，拿起辦公桌上他人香菸就抽了，菸癮未解，更將半包香菸順手牽羊暗摃，張男不滿他的香菸憑空消失而報警，宜蘭地院審以竊盜罪判閻男2千元罰金，換算半包約10根香菸，每根香菸是近30元的300倍代價。

判決書指出，閻姓男子2019年1月21日下午，到一家物流公司應徵工作，見當時人在外工作的張姓男子桌上有一包七星香菸，未經張男同意，擅自拿1根香菸抽了，甚至後來還將整包香菸暗摃帶走。

回辦公室的張男找不到香菸，從調監視器看到是拿走他的香菸，而且若不是另名同事質問，閻男還差點也喝了冰箱內的柳橙汁。

法院審結，閻男欠缺尊重他人財產觀念，犯後否認犯行，半包香菸也未歸還或賠償張男損失，並差點喝了他人的柳橙汁，另兼衡閻男家庭經濟狀況，高中學歷，依竊盜罪，香菸部分處2千元罰金、柳橙汁1千元，合併應執行罰金2千元，如易服勞役，以每天1千元折算。

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