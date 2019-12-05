遭爆給楊蕙如每月20萬　康裕成：我沒那麼厲害啦！單純生意往來

▲楊蕙如去年選舉時幫康裕成設計的文宣。（圖／翻攝康裕成臉書）

記者黃巈禾／台北報導

台北市議員羅智強、游淑慧追查「卡神」楊蕙如養網軍的金流，他們5日爆料，去年選舉時謝系大將、高雄市議員康裕成每月給楊蕙如擔任董事的易始公司20萬。對此，康裕成澄清，兩人單純是生意往來。

康裕成透過臉書表示，楊蕙如去年選舉時幫他設計文宣，很可愛的便條紙，相信很多人都有拿到，公仔也很討人喜歡，因為有這個生意往來，自然就有發票，但是今天被紅煤被藍營的拿來做文章，說我跟卡神楊蕙如的網軍有關係，「我沒那麼厲害啦！單純是生意往來啦！」

康裕成還到游淑慧臉書貼文下方留言，「議員我沒那麼厲害啦！去年妳我都選議員，選舉期間有廣告宣傳費是很正常的啊！有支出就合法申報！看圖說故事不太好喔！」

▲康裕成還到游淑慧貼文留言回應。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

羅智強指出，康裕成從去年大選下半年開始，連續5個月，每個月給易始公司20萬元；換言之，正當楊蕙如網軍右手用鍵盤霸凌大阪辦事處長蘇啓誠的同時，她的公司左手正在拿康裕成的錢，而謝長廷「魔鬼總切割」楊蕙如，但子弟兵們從中央民代到地方民代，可不是！

游淑慧爆料，2016年楊蕙如跟高雄市政府獅子大開口，編列一個1.6億的瘋狂預算表，開口要高雄市補助5千萬，並請高雄市協助爭取中央3千萬，雖然金額太龐大，但有議員關切，高市府還是評估了，但經多方查證，發現網協、體育署都不知情，最後拒絕補助，高市府還特別向當時的議長康裕成、謝系陳姓議員說明。

▲康裕成。（圖／翻攝康裕成臉書）

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