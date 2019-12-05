出席全國正副議長聯誼會　韓國瑜：蔡英文應交代網軍是怎麼回事

記者鄧木卿／雲林報導

國民黨總統參選人韓國瑜5日下午參加輪由雲林縣議會主辦的全國正副議長聯誼座談會，座談會並未開放媒體採訪，韓進入會場前針對被北檢起訴的楊蕙如表示，連前行政院長賴清德都被網軍打得鼻青臉腫，顯然網軍非常囂張，在鍵盤後面扮演上帝的角色，他要求總統蔡英文和民進黨政府要清楚告訴國人網軍是怎麼回事。

▲韓國瑜傍晚抵達斗六，參加全國正副議長聯誼會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲韓國瑜認為蔡英文應清楚交代網軍是怎麼回事。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜在下午5點20分抵達在雲林縣斗六市舉辦的全國地方議會正副議長聯誼座談會，韓在進入會場前針對網軍一事表示，既然是網軍，就絕對不可能只有1個人，假設有10人每月給1萬，就有10萬，網軍基本上應該有數百人的規模，如果以5百個下線計算，就要花5百萬元，蔡英文總統是國家最高領導者，如果用納稅人的錢養網軍，藉著網軍攻擊，讓台灣人民情何以堪。

韓又說，網軍攻擊的行為完全違法，所以一定要查出來，誰提供的錢，誰從這些網軍的攻擊得到好處，連前行政院院長賴清德都被網軍打得鼻青臉腫、哇哇叫，顯然網軍已經囂張到什麼程度，在鍵盤後面扮演上帝的角色，誰是好人、誰是壞人、誰是善人、誰是邪惡，由網軍來決定，而且IP網址居然來自立法院，這怎麼得了。

他覺得蔡英文和民進黨政府要非常清楚的告訴國人，網軍到底怎麼回事，如果持續這樣下去，對整個台灣自由民主的傷害是巨大的，希望整個台灣人民腦袋要清楚起來，網軍對自由民主，對媒體、輿論，對善良的台灣人的人心傷害是非常巨大。

至於總統電視競選廣告的主要訴求內容，韓國瑜說，民進黨執政3年半以來，台灣人感受到貪污腐敗、派系分贓、治國無能，而且政策錯誤，所以他用「憑什麼」，把很多數據清楚的標示出來，如果台灣人民覺得過去3年半生活得非常好，當然繼續投蔡英文，如果各行各業、士農工商，整個廣大台灣人民覺得過去3年半日子非常辛苦，希望改變，就票投韓國瑜。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來